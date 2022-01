Roma, sale sul ponte per ammazzarsi: «La mia ragazza mi ha lasciato, voglio farla finita»

Voleva mettere la parola fine alla sua vita, pensava di non riuscire a vivere senza la sua fidanzata. E dopo la rottura di quella storia d’amore lui, un ragazzo romano classe 1986, ha pensato di salire sul parapetto del Ponte Marconi. Fermo e deciso a gettarsi di sotto, come se la sua esistenza fosse ormai ‘inutile’. Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione San Paolo e del Nucleo Radiomobile hanno sventato quello che poteva trasformarsi nell’ennesimo suicidio.

Roma. ‘Basta, voglio farla finita’

E’ successo poco dopo le 12 di oggi quando una ragazza, che aveva notato tutta la scena, ha subito allertato i Carabinieri della Stazione San Paolo, che erano nelle vicinanze della metro per tutti i controlli di rito sul Green Pass e sulle misure anti-Covid.

I militari sono subito arrivati sul posto e lì, sul parapetto del Ponte Marconi, hanno trovato il ragazzo in lacrime. Che aveva solo un ‘obiettivo’: farla finita, mettere la parola fine alla sua vita. Il giovane ha raccontato i suoi problemi sentimentali, pare si fosse lasciato da poco con la fidanzata. Da qui la decisione di buttarsi giù dal ponte.

Il salvataggio

Solo l’intervento dei militari ha evitato (e per fortuna) il peggio: i Carabinieri hanno instaurato con lui un dialogo, hanno cercato di farlo ragionare. Poi, in un momento di apparente calma lo hanno afferrato per un braccio e tratto in salvo. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha trasportato il 36enne in ospedale, al San Camillo, per tutti gli accertamenti.