Roma, vanno a cena e li cacciano: il Green Pass era scaduto prima dei 6 mesi

Senza Green Pass non si accede ai locali, ma che succede se la certificazione scade prima del tempo? Questo è il racconto di una coppia di Roma a cui è capitata proprio una situazione del genere: correttamente vaccinati con due dosi, con Green Pass che sarebbe dovuto scadere il 6 febbraio 2022, dopo 6 mesi. Ma, una volta giunti in un ristorante nel centro di Roma la certificazione risultava scaduta prima del tempo.

Cacciati dal ristorante per Green Pass scaduto prima del tempo

La coppia, residente nel quartiere Montesacro, voleva festeggiare un particolare anniversario e per questo aveva prenotato in un noto ristorante nel centro di Roma. Ma i due fidanzati una volta arrivati, nonostante fossero regolarmente vaccinati, non hanno potuto cenare in quanto il Green Pass della ragazza risultava erroneamente scaduto. Teoricamente la certificazione, che ricordiamo ora non vale più 9 mesi ma 6, sarebbe dovuta scadere il 6 febbraio 2022 in quanto la giovane ha effettuato la seconda dose il 5 agosto 2021 (ricevendo il Green Pass il 6 agosto). Ieri, 2 febbraio 2022, quindi, il pass era ancora valido. In realtà, però, una volta controllato è risultato scaduto. La coppia, inizialmente era convinta si trattasse di un errore del macchinario, così è andata a controllare sull’App della Regione Lazio e del Ministero. Qui, la doccia fredda: il Green Pass non c’era più. Un errore di sistema che ha anticipato la scadenza del certificato e ha avuto come conseguenza l’invito a uscire dal locale. Il titolare, infatti, nonostante la ragazza abbia dimostrato di essere regolarmente vaccinata, ha chiesto alla coppia di uscire in quanto se fosse passato un controllo, trovando una situazione irregolare, avrebbe chiuso il locale. Inutile anche la richiesta di venir fatti accomodare fuori: i due hanno dovuto rinunciare alla cena.

I disagi causati dalla scadenza anticipata

Ieri è stato rovinato il loro anniversario, ma oggi si affaccia un’altra problematica: senza Green Pass la ragazza non potrà accedere da nessuna parte. Non le sarà possibile recarsi al lavoro né andare in banca, nulla, almeno fino al 5 febbraio 2022, data in cui ha regolarmente prenotata la dose booster del vaccino. Una situazione davvero scomoda e che non è dipesa da lei, in quanto aveva fatto tutto secondo i giusti termini. Non solo: facendo dei controlli risulta che anche a un’altra persona, la sorella della ragazza, il Green Pass è scaduto prima del tempo. Infatti ha effettuato la dose il giorno dopo la parente, ovvero il 6 agosto 2021. La certificazione, quindi, sarebbe dovuta essere valida fino al 6 febbraio. Ma, anche in questo caso, è scaduta in anticipo. Queste le dichiarazioni di Lucio, il fidanzato: «Trovo assurdo e vergognoso che due ragazzi possessori di Green Pass rafforzato siano cacciati da un ristorante per un errore dovuto al sistema.» E, ancora: «Sono totalmente sfiduciato verso le istituzioni per quanto avvenuto ed esigo risposte». Infine: «Non è più possibile andare avanti in questo modo con regole che ledono la libertà altrui e ripeto, siamo entrambi vaccinati con doppia dose».