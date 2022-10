Rossella Brescia, chi è il compagno Luciano Mattia Cannito: età, carriera, vita privata e Instagram del coreografo

Luciano Mattia Cannito è una famoso ballerino e coreografo di fama internazionale. Oltre ad aver ottenuto una celebrità televisiva attraverso il programma di Canale 5 “Amici di Maria de Filippi”, il celebre artista attualmente è anche il compagno di Rossella Brescia. Una frequentazione che è nata, e successivamente maturata, proprio per l’amore del ballo, visto che i due si sono avvicinati proprio per questa passione.

Chi è Luciano Mattia Cannito?

Il coreografo è nato all’Isola dei Liri, in provincia di Frosinone, il 29 marzo del 1962. Di origini pugliesi e soprattutto baresi da parte dei genitori, il ballerino sul piano della danza ha visto un successo che è andato gradualmente oltre i confini italiani. In questo senso, le sue opere sono state presentate al: Metropolitan di New York, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Orange County Performing Arts Center di Los Angeles, Place des Artes di Montréal, Teatro dell’Opera di Roma, Grand Theatre de Bordeaux, Tulsa Ballet.

Inoltre, è stato Direttore Artistico del Balletto di Napoli, del Balletto di Roma, dal 1998 al 2002 del Teatro San Carlo di Napoli, dal 2005 al 2013 del Teatro Massimo di Palermo. Nel 1998 ha firmato con Roberto De Simone il balletto Te Voglio Bene Assaje, prodotto dal Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Donizetti e il Teatro alla Scala di Milano Nel 2007 ha firmato con Lucio Dalla lo spettacolo Pulcinella prodotto dal teatro Comunale di Bologna e dal Festival internazionale di Wexford.

L’esperienza ad Amici di Maria De Filippi

Nel 2010, approda in televisione al programma di Canale 5 denominato “Amici”, condotto dallo storico volto di Mediaset Maria De Filippi. All’interno del talent per giovani artisti che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo a livello professionista, gli viene affidata la cura della parte inerente la Danza Classica. Qui, in qualità di docente della scuola più famosa di Canale 5, viene chiamato a gestire le cattedre di Danza Classica e Neoclassica.

L’amore con Rossella Brescia

La relazione con Rossella Brescia va avanti da 16 anni. Infatti, è stato proprio Cannito a far tornare a sorridere la nota ballerina e speaker della scena italiana, dopo che la donna aveva concluso la propria storia d’amore con il regista Roberto Cenci. Una relazione che è stata sempre pubblica, con post dei due innamorati anche sulle piattaforme social. Addirittura, il ballerino ha fatto gli auguri su Instagram alla propria amata per il 50 anni di età.

Instagram

Su Instagram, è possibile trovare il ballerino al profilo @lucianocannito. Qui, il coreografo pubblica foto legate ai suoi lavori artistici, oltre che scatti in atteggiamenti intimi con Rossella Brescia.