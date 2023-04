Perché la cellulite non esiste a Pomezia?

Forse anche voi avete letto o ascoltato le decine di giustificazioni, diventate quasi leggende metropolitane, sulle cause della cellulite:

“La cellulite viene quando ci sono i cambiamenti ormonali. La cellulite è una malattia. Dipende dalla pillola. È colpa del metabolismo lento. È ereditaria. Bisogna fare più sport. Viene a tutti. Bisogna conviverci per sempre”

Infiniti pareri e infinite soluzioni. La cellulite sembra quasi un inestetismo destinato a rimanere per sempre e tornare dopo ogni trattamento. È davvero così? Non è proprio. Esiste un “segreto” per eliminarla che abbiamo a portata di mano tutti i giorni, ma che oltre il 90% delle persone ignora.

Il comitato scientifico del Metodo di Anti-Age Marco Post, in oltre 15 anni di studi e ricerche, ha scoperto che la chiave per azzerare questo inestetismo è già in ognuno di noi. Stiamo parlando della riattivazione del sistema linfatico.

Il sistema di pulizia interno grazie al quale il nostro corpo può:

rigenerarsi;

eliminare le tossine;

prevenire l’invecchiamento della pelle;

rafforzare il sistema immunitario;

ridurre il ristagno dei liquidi.

E, soprattutto, ridurre la cellulite.

Per ottenere risultati duraturi e rendere efficaci i trattamenti è importante sciogliere le tensioni muscolari e riattivare il sistema di pulizia interno. Come? Con il Beauty Reset, la rivoluzione dei trattamenti estetici non invasivi da oggi in esclusiva nel Centro Marco Post di Pomezia.

Un percorso sensoriale per rigenerare e rimodellare viso e corpo in totale relax grazie alla sinergia di:

Body shaping con la tecnologia a “gravità zero” sul LINFODRENABED®, per favorire la circolazione linfatica e la detossinazione.

Consigli pratici per uno stile di vita anti-age tutti i giorni, a partire dalla consulenza estetica personalizzata.

Skin longevity con i cosmetici multitasking anti-age

Idratazione, detossinazione e rigenerazione viso e corpo

Dry Brushing All-Body per stimolare la circolazione e il ricambio cellulare.

Il Beauty Reset è il primo step del Lifestyle Anti-Age Marco Post che ha già permesso ad oltre 5.000 clienti, tra Italia e Svizzera, negli ultimi due anni, di riprendere il controllo della propria bellezza, riattivando la naturale capacità del corpo di rigenerarsi.

Già da subito:

Gambe leggere;

Punto vita rimodellato;

La pelle del viso luminosa, distesa e ossigenata;

Cellulite e gonfiori ridotti;

Un senso di energia unica.

Da oggi è possibile vivere l’esperienza dello stile di vita Anti-Age Senza Bisturi prenotando direttamente il Beauty Reset nel centro Marco Post di Pomezia in Via Cicerone 11 o chiamando il 3343707148. Oppure visita www.marcopostpomezia.com.