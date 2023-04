Quanti anni stai dimostrando in realtà? Scoprilo a Pomezia

Spesso non ci accorgiamo dei piccoli cambiamenti quotidiani del nostro corpo. Il nostro sguardo si abitua alla trasformazione, ma se potessimo fare una fotografia tra un anno e l’altro noteremmo subito la differenza.

Piccole nuove rughe nel contorno occhi e labbra. Pelle meno compatta che tende a perdere tonicità. Effetto sleepy face che dura anche più giorni. Ritenzione idrica, cellulite e quella silhouette che non riconosciamo quasi più. Questi cambiamenti e nuove caratteristiche della pelle in realtà non sono semplici inestetismi. Sono segni d’invecchiamento, segni di un corpo che ha smesso di rigenerarsi. Il risultato?

Spesso la nostra età biologica non corrisponde più a quella “esterna”, quella che mostriamo tutti i giorni. Diciamo che racconta un’altra storia: quella del nostro stile di vita e dei nostri cambiamenti quotidiani. Ci sono decine di abitudini, infatti, che possono accelerare l’invecchiamento:

dormire poche ore per notte;

un’alimentazione non equilibrata;

inquinamento outdoor e indoor;

mancanza di protezione solare durante tutto l’anno;

posture sbagliate e che tendono a chiudere il diaframma;

stress, ansia e tensioni che aumentano il cortisolo.

Piccole azioni e stress ossidativi che, accumulandosi nei giorni, rallentano la capacità del nostro corpo di rigenerarsi. E questi sono solo alcuni esempi. Tutti però hanno in comune un aspetto: dipendono dal nostro stile di vita.

Per questo il Beauty Reset, il primo step dei percorsi di Anti-Age Senza Bisturi Marco Post che puoi scoprire a Pomezia, inizia con la consulenza estetica avanzata. Esatto, prima ancora di fare qualsiasi trattamento un’Anti-Age Specialist si dedica all’analisi e allo studio della storia di ogni persona, per capire le abitudini di vita e la vera causa dell’invecchiamento precoce, responsabile della formazione degli inestetismi.

La consulenza estetica avanzata è un’occasione unica per capire quali risultati concreti è possibile ottenere con i percorsi Marco Post e viene ripetuta in diversi momenti, non solo all’inizio, proprio per ridefinire e calibrare le azioni di ringiovanimento sulla singola persona. Un affiancamento passo dopo passo verso i risultati di bellezza e ringiovanimento su misura.

