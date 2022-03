Cosa accadrà oggi, lunedì 14 marzo 2022, con lo sciopero dei trasportatori? I camionisti si fermeranno oppure no? Sono queste le domande che si rincorrono frenetiche nelle ultime ore soprattutto dopo che la Commissione Garanzia ha bocciato la mobilitazione annunciata proprio a partire da oggi riguardo il possibile fermo degli autotrasportatori. Questo però potrebbe non aver escluso a priori iniziative di protesta. Ecco dunque gli ultimi aggiornamenti.

Sciopero camionisti oggi ultime notizie

Il no della Commissione infatti non ha escluso infatti a prescindere singole iniziative spontanee delle aziende. Sin dall’inizio del resto alcune associazioni di categoria avevano precisato che il possibile blocco dei mezzi non sarebbe stato assimilabile a un “vero e proprio sciopero“ bensì ad iniziative dettate da “cause di forza maggiore“. Ovvero, a causa del caro carburanti sarebbe potuto essere più conveniente tenere i tir spenti anziché farli muovere.

Ma cosa accadrà quindi oggi? Secondo una prima stima stilata sulla base dell’esito delle assemblee che si stanno svolgendo in varie Regioni, oggi 14 marzo non accenderanno il motore circa 70.000 mezzi pesanti (fra bilici e autotreni) in Italia. “Si tratta di una decisione” – spiega Trasporto Unito, una delle Associazioni di categoria – “assunta dalle imprese di autotrasporto di non caricarsi di ulteriori oneri finanziari per l’impossibilità a far fronte da sole agli aumenti record nel costo del carburante“.

Sciopero 14 marzo trasportatori conseguenze

Difficile al momento fare previsioni su ciò che questo comporterà. Nelle prossime ore potrebbero essere diffusi nuovi dettagli circa l’adesione allo sciopero di oggi e da qui provare ad azzardare un primissimo bilancio. Ricordiamo che in Italia oltre l’80% delle merci viaggia su gomma. Dunque, se la situazione dovesse rimanere quella sopra descritta, ripercussioni ci sarebbero su tutta la filiera commerciale, dai supermercati alla grande distribuzione.

Quanto dura lo sciopero dei camionisti

Anche sul fronte della durata dello sciopero dei trasportatori al momento non ci sono ulteriori informazioni. Trasportounito precisa comunque che, ad oggi, non è stato “proclamato alcun fermo nazionale” (anche per evitare ulteriori contenziosi con la Commissione scioperi, spiegano) ma allo stesso tempo “non si può far altro che confermare come ciascuna impresa sia libera di decidere se continuare o meno a sottostare ad obblighi contrattuali gravosi ovvero a subire ricatti operativi e finanziari”.

Leggi anche: Sciopero benzinai oggi 14 marzo 2022, pompe di benzina aperte o chiuse? Possibili disagi e problemi