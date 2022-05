Sconti Canone RAI e Bollo Auto: tutte le novità per risparmiare

Il canone Rai è sempre una tematica molto calda per gli italiani, soprattutto in alcuni momenti dell’anno in cui la tassa va pagata. Ha sempre suscitato un mucchio di polemiche e i diversi governi succedutisi hanno sempre avuto una bella gatta da pelare sulla faccenda.

Il problema del Canone Rai

E questo perché molti cittadini la ritengono una tassa ingiusta che non vorrebbero pagare in nessun modo. Contestualmente, l’azienda addirittura afferma di volerlo anche aumentare nei prossimi tempi. Inoltre c’è il problema della fuoriuscita del Canone dalla bolletta, il che lo renderebbe più passabile di evasione.

Un possibile aumento?

Questa è, dunque, una delle tante motivazioni per cui la Rai si dice preoccupata. Una preoccupazione che si collega direttamente anche con il possibile aumento della tassa di cui parlavamo. Per fortuna, però, arrivano anche delle novità positive. Infatti ci sarebbe la possibilità di avere una bella riduzione sul canone della televisione italiana.

Come risparmiare sulla tassa Rai

In teoria, è possibile essere esentati dal Canone Rai inviando un’apposita domanda, come già avevamo segnalato qualche mese fa. In caso di domanda, si chiede di non pagare dichiarando di non avere in casa Televisori o computer. In ogni caso, però, il termine per questa domanda è già scaduto il 31 gennaio scorso. Ma c’è un’altra soluzione.

Termini e scadenze

Di fatto, la domanda può ancora essere presentata con la possibilità di essere esentati per la tassa del secondo semestre. In totale, si potranno risparmiare 45 euro. Ma se si decide di fare domanda, allora poi sarà importante ripresentarla di nuovo all’inizio del prossimo anno per poter risparmiare tutti i novante euro nel prossimo 2023.

Come risparmiare anche sul bollo auto

Per quanto concerne, invece, il bollo auto, anche in questo caso abbiamo a che fare con una tassa odiatissima dagli italiani. Del resto, si sa: tutto il compartimento che riguarda le tasse da dover pagare sulle auto è abbastanza problematico. I forti rincari dovuti al costo della vita e dei carburanti, in generale, rendono tali spese ancora più temute. Eppure, anche sulla questione del bollo, c’è un modo per poter risparmiare.

Sconti fino al 15% per domiciliazione su conto corrente

La tassa in questione bisogna pagarla assolutamente entro i termini. Ricordiamo, per l’appunto, che il bollo auto scade l’ultimo giorno del mese successivo a quello dell’immatricolazione del veicolo e quindi pagarlo in tempo è importante. Maggiore è il ritardo e maggiore sarà la sanzione che si dovrà pagare successivamente per il mancato pagamento. Nei casi peggiori, c’è addirittura il ritiro delle targhe e della carta di circolazione.

Ed ecco il risparmio: alcune regioni premiano chi scelga di pagarlo con domiciliazione su conto corrente. In questi casi si ottiene uno sconto del 10 o 15%. Quindi meglio controllare subito se la propria regione lo consente per poter risparmiare qualcosina dall’importo finale.