Sinner-Tsitsipas, data e orario dei quarti di finale agli Australian Open 2022: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sinner-Tsitsipas: è sfida all’ultimo colpo. Ci siamo. Manca davvero pochissimo. Mercoledì 26 gennaio Jannik Sinner affronterà a viso aperto il greco Stefanos Tsitsipas, per la cronaca il n.4 del mondo, in un match valido per i quarti di finale degli Australian Open 2022. Il giovane Sinner ha di recente collezionato un’importante vittoria, quella contro l’australiano Alex de Minaur, grazie alla quale ha meritato l’accesso a questo turno per la prima volta nella sua carriera. E’ il 2° quarto nel percorso agonistico di Sinner in tornei di questa particolare tipologia.

Il greco, temibile avversario

All’altro lato del ring, invece, Tsitsipas. Il greco giungerà a questo appuntamento con un’esperienza alquanto diversa rispetto all’azzurro, e forse più faticosa. Ha dovuto, infatti, impiegare la bellezza di 5 set per riuscire finalmente a piegare le resistenze del suo avversario ultimo Taylor Fritz. Se si considera, inoltre, che la rimonta è avvenuta dopo un lungo svantaggio, allora apparirà chiaro che le fatiche non sono state poche.

Sinner-Tsitsipas: match da non perdere

Inutile fare pronostici, quello che si prospetta è un match emozionante ed appassionante, sicuramente ricco di colpi di scena e tensioni. Insomma, da non perdere assolutamente.