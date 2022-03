Pechino Express 2022, chi è Bugo: età, carriera, canzoni, chi è la moglie, figli, Sanremo, Morgan

Sta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’è quella de ‘Gli indipendenti’, formata da Bugo e Cristian Dondi.

Chi è Bugo, le canzoni, carriera

Bugo è il nome d’arte di Cristian Bugatti, nato a Rho il 2 agosto del 1973. Dall’inizio ella sua carriera ha spaziato tra moltissimi generi musicali: dal rap alla musica elettronica, dal folk al pop, tanto da essere definito “fantautore“. Ha partecipato a Sanremo nel 2020 insieme a Morgan, abbandonando il palco durante l’esibizione. Poi, l’anno seguente, è ritornato sul palco dell’Ariston con il brano “E invece sì”.

Il gruppo Quaxo

Nel 1994 Bugo ha fondato, insieme al batterista e amico Cristian Dondi, il gruppo musicale Quaxo, che due anni dopo, nel 1996 si è sciolto. In ogni caso, è stata un esperienza decisiva per Bugo perché gli ha permesso di capire che il suo temperamento ribelle non è adatto a una band. Ma non solo. Gli ha permesso anche di maturare come autore di canzoni.

Bugo e Morgan

Nel 2020 non si è fatto altro che parlare di Bugo e Morgan. I due insieme hanno partecipato al Festival di Sanremo con la canzone ‘Sincero’, poi nella serata del venerdì Morgan ha iniziato il brano cambiando il testo e inserendo all’interno delle critiche nei confronti dell’amico, ormai ex, Bugo. Quest’ultimo innervosito e stizzito ha abbandonato il palco e a fine serata è stata annunciata la squalifica della coppia dalla gara canora.

Chi è la moglie, figli

Bugo è sposato con Elisabetta, una diplomata. Sono convolati a nozze nel 2011 a Nuova Delhi, in India, e i due hanno un figlio. La coppia attualmente risiede a Roma dopo aver vissuto negli ultimi anni a Milano e a Madrid.

Instagram

Bugo è molto seguito su Instagram. Questo il suo account principale: @b_u_g_o