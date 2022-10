Torna l’appuntamento con l’Eredità: ecco quando inizia e le novità in programma

Torna l’appuntamento su Rai 1 con l’Eredità. Se fino a questo momento i pomeriggi di mamma Rai sono stati allietati dal garbo e dalla gentilezza di Marco Liorni, che ci ha tenuto compagnia tutta l’estate e una parte dell’autunno con il quiz game Reazione a Catena, adesso è la volta di lasciare il testimone al collega Flavio Insinna che è pronto per tornare alla conduzione de l’Eredità.

Torna l’appuntamento di Rai 1 con l’Eredità

Ci siamo, manca davvero poco alla nuova, imperdibile edizione de l’Eredità! Infatti, a partire dal prossimo 31 ottobre il programma torna su Rai 1 alle 18.50. Numerose le novità ma uno dei punti fermi della trasmissione è rappresentato dalla presenza di Flavio Insinna alla conduzione. L’uomo, infatti, conduce per il quarto anno televisivo il programma e, anche questa volta, è pronto a stupire i telespettatori e portare un sorriso nelle loro case. Ma al timone dell’Eredità Insinna non sarà solo. Al suo fianco anche la coppia di professori Samira Lui e Andrea Cerelli.

Due nuovi giochi

Come anticipato, nell’edizione di quest’anno de l’Eredità le novità non mancheranno! In particolare verranno proposti ai concorrenti e al pubblico da casa due nuovi giochi: “Chi, Come, Cosa” e “La Stoccata”. Il primo gioco sarà incentrato sul tema della notizie curiose e vedrà impegnati i concorrenti nello scovare dove si nasconda la verità, mentre il secondo gioco assume le fattezze di una sfida finale fra i due concorrenti rimasti. Chi la vince sarà campione e andrà a giocare il tutto per tutto alla Ghigliottina.

I concorrenti e l’affetto dei telespettatori

Rispetto ai concorrenti ecco cosa ha rivelato Insinna: ‘Abbiamo tante richieste di ogni fascia di età e regione, non decido io ovviamente sia chiaro, ma dico sempre se non vi prendono la prima volta e ci credete riprovate’. Molto anche l’affetto che arriva direttamente dai telespettatori che nel corso di questi anni si sono abituati alla trasmissione e alla bravura del suo conduttore: ‘Tu ceni a casa mia, abbiamo una grande responsabilità. E poi ci sono gli anziani o le persone che vivono sole’, continua Insinna. Sono parole che danno un senso a quello che facciamo. Ma confesso che mi commuovo con i disegni che arrivano in redazione dei bambini li appendo in camerino e a fine anno è un tripudio di colori’.