A che ora esce Celebrity Hunted 3 su Prime Video? Quante puntate sono

A partire dal 17 novembre sarà disponibile su Amazon Prime Video: Celebrity Hunted. È la terza stagione dello show nel quale alcune celebrità fuggiranno in giro per l’Italia per due settimane inseguite da un gruppo di cacciatori. Sono sei le puntate previste, tre saranno visibili giovedì 17 novembre e le altre tre il 24 novembre.

Quando sono disponibili i nuovi episodi

Gli episodi di Celebrity Hunter saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire dalla notte tra il 16 e il 17 novembre, tra stasera e domani quindi. Non sono stati comunicati orari precisi anche se si pensa che debba avvenire a partire dalla mezzanotte, orario nel quale gli appassionati dovrebbero poter iniziare a vedere le prime tre puntate dello show.

Celebrity Hunter sarà composto da un cast di personaggi del mondo dello spettacolo, tra gli altri è prevista la partecipazione di: Rkomi e Irama, Luca Argentero e la moglie Cristina Marino, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal.

Ovviamente per seguire il programma sarà necessario essere in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime Video che dà la possibilità di guardare il programma in tv oppure collegandosi al sito della piattaforma. È prevista anche la possibilità a quanti non abbiano un abbonamento di sfruttare i 30 giorni di prova gratuita.