Celebrity Hunted 3: quando esce la terza stagione, cast e dove vedere il reality

Arriva la terza stagione di Celebrity Hunted, il famoso reality che riprende la caccia all’uomo. Anzi la caccia al vip. Tra i volti del cast ufficializzati, l’amatissimo Luca Argentero, Salvatore Esposito e Marco D’Amore di Gomorra, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, l’attrice e conduttrice Katia Folessa e il rapper Rkomi, direttamente dalla giuria di X-Factor. Insomma, si pregusta una stagione scoppiettante.

La terza stagione di Celebrity Hunted

“Celebrity Hunted – Caccia all’uomo” è il reality thriller Original italiano che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari.

I ‘cacciatori’ potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la “caccia”. Protagonisti della nuova stagione, saranno nove personaggi di spicco del panorama italiano: l’attore Luca Argentero in coppia con la moglie, l’attrice Cristina Marino, gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore, la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa, i volti noti del gruppo comico The Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo e il rapper Rkomi e il cantante Irama.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo sarà su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dal 17 novembre con i primi tre episodi, mentre gli ultimi tre saranno disponibili dal 24 novembre. Il format Banij è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica.

Cosa sappiamo della terza stagione?

Se la prima stagione era partita da Roma, di fronte al Colosseo, e la seconda da Venezia, in Piazza San Marco, a fare da scenario all’inizio di questa terza stagione ci sarà un altro luogo iconico del nostro Paese: piazza della Signoria a Firenze. Da lì, inizierà l’avventura dei nove protagonisti di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo 3” che dovranno scappare cercando di far perdere le proprie tracce e provando anche a depistare i cacciatori al loro seguito.

Durante la loro fuga, i nove protagonisti dello show avranno a disposizione solo una carta di debito, con un budget limitato, e un telefonino di prima generazione. Per scappare, però, potranno utilizzare qualsiasi mezzo: automobili, treni, navi, gommoni, moto, camper, metropolitana… tutto sarà valido. Inoltre, se vorranno, potranno chiedere aiuto ad amici, parenti o sconosciuti. Intuito e sangue freddo saranno fondamentali per mettere in atto le proprie strategie e cercare di non farsi catturare. Infatti, il più piccolo errore potrebbe costar loro caro e ogni mossa falsa potrebbe essere un indizio per i cacciatori, portandoli sulla loro strada.

Chi caccerà i concorrenti? Il super poliziotto Antonio Del Greco

A dar la caccia alle nove celebrità ci sarà una squadra di esperti tra i più noti analisti e investigatori del settore, ma anche esperti di cyber security, profiler, human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari e una giornalista. Alcuni di loro sono presenti dalla prima stagione, altri sono new entry, come il nuovo Capo Antonio Del Greco, ex Dirigente Polizia di Stato, che coordinerà tutto il pool al lavoro nel quartier generale, situato presso la Lanterna di Fuksas, a Roma.

I “cacciatori” potranno utilizzare solo mezzi legali per rintracciare i fuggitivi, come telecamere di videosorveglianza e sistemi di riconoscimento delle targhe, e avranno piena libertà nella richiesta di informazioni. Il loro compito non si limiterà a individuare dove si nascondono i fuggitivi. Per poterli catturare definitivamente ed eliminarli dal gioco, dovranno riuscire a “toccarli” fisicamente. Per questo verranno supportati sul campo da alcuni hunters on the road che dovranno seguire le indicazioni del quartier generale e cercare di catturare i fuggitivi in un vero e proprio corpo a corpo.

48 ore prima dello scadere dell’ultimo giorno di fuga, i concorrenti ancora in gioco – ma non gli hunters – conosceranno la località del punto di estrazione, che potrà essere in qualsiasi parte d’Italia (nella prima stagione la fuga si era conclusa sul lago di Como, nella seconda a Sorrento). Per aggiudicarsi la vittoria, i fuggitivi dovranno riuscire a raggiungere l’extraction point, senza essere catturati. In caso di vittoria, il montepremi sarà devoluto in beneficenza a un ente scelto dal/i vincitore/i.