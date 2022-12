A che ora esce Odio il Natale su Netflix: data, cast e trama della serie tv

Odio il Natale. Lo aspettavano da tempo, ed ora c’è la data: il 7 dicembre prossimo arriverà su Netflix la prima serie natalizia tutta italiana con il volto di Pilar Fogliati e con la produzione di Lux Vide. Un’ambientazione unica, accattivante, nel bel mezzo della laguna veneta. Stiamo certamente parlando della serie ‘Odio il Natale’, una commedia romantica che si sviluppa in 6 episodi, in cui la protagonista è continuamente alla ricerca del fatidico amore, e proprio nel momento più ”critico” e problematico dell’anno per i sentimenti: i giorni che precedono al grande cena di Natale con la famiglia.

Mercoledì, perché l’attrice Jenna Ortega non batte mai le ciglia? Tutto sulla serie Netflix di Tim Burton

Odio il Natale su Netflix: la serie tv tutta italiana

Pilar Fogliati, così, veste i panni della protagonista Gianna che, come dichiara apertamente sin dal titolo, odia il Natale. Il perché lo spiega molto bene direttamente l’attrice: “Perché il periodo delle feste è inevitabilmente quello in cui traccia un bilancio e incontra la famiglia, impaziente di sapere se ci sono novità nelle sua vita, soprattutto sentimentale. Anche io che a fine dicembre compirò 30 anni e che ho un fidanzato, so già che a Natale mi verrà chiesto: perché non ti sposi?” E proprio per questo, Gianna, nonostante le amiche e un lavoro che le piace, sa già cosa l’aspetta durante il pasto natalizio, momento in cui le verrà chiesto tutto quello che mai vorrebbe, e dovrà fare di tutto per difendersi dalle domande dei parenti. Per questo, infatti, prenderà la sua decisione: alla cena della vigilia arriverà accompagnata. A disposizione avrà solamente 24 giorni per decide chi sarà ad accompagnarla. Così inizia la sua ricerca, su e giù per le strade, per i ponti di Chioggia e le calli di Venezia, appuntamenti al buio, sorprese e notti di sesso. Solamente 24 giorni per capire che non saranno i parenti o il Natale a giudicarla, ma solamente sé stessa. E, soprattutto, che l’amore è sempre nell’aria, a portata di mano, basterebbe solamente avere un animo responsivo e pronto a scorgerlo.