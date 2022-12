A che ora inizia e dove vedere la semifinale di X Factor 2022: anticipazioni di stasera

Ci siamo, stasera è la “sera” di X Factor. Non certo una puntata qualunque considerando che si tratta del penultimo appuntamento di questa emozionante edizione. I cinque concorrenti rimasti in gara sono ad un passo dalla finalissima della settimana prossima ma prima dovranno superare gli ultimi due ostacoli, ovvero la doppia manche di stasera.

Dove e quando vedere la semifinale di X Factor in tv e in diretta streaming

X Factor vi aspetta stasera in esclusiva su Sky Uno a partire dalle 21.15 e in diretta streaming sulle piattaforme dedicate Sky Go e Now Tv. Chi invece non è abbonato a Sky dovrà aspettare sei giorni – fino a mercoledì 7 dicembre 2022 – per rivedere tutto in chiaro: in quel caso la semifinale sarà trasmessa (in chiaro) sul canale di Tv8. Il giorno dopo, lo ricordiamo, andrà in onda la finalissima.

Cosa vedremo nella puntata di oggi

Ma cosa vedremo stasera in tv a X Factor? Come spiegatovi in questo articolo i cinque concorrenti in gara – I Tropea (Ambra Angiolini), Beatrice Quinta (Dargen D’Amico), Linda (Fedez), Gli Omini (Fedez) e I Santi Francesi (Rkomi) – si sfideranno in una doppia manche. La prima parte della semifinale sarà dedicata ai duetti con artisti famosi (qui tutte le canzoni scelte, la scaletta e i cantanti che duetteranno con i semifinalisti di X Factor 2022) mentre la seconda alle cover. Al termine della puntata sapremo chi avrà staccato il pass per la finalissima del prossimo 8 dicembre 2022.

Gli ospiti

Sul palco avremo una doppia selezione di ospiti. Da un lato gli artisti protagonisti dei duetti con i concorrenti in gara come visto; dall’altro i classici super ospiti esterni che stasera saranno Tananai e Kae Tempest. Questi invece i protagonisti dei duetti: