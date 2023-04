A che ora inizia e quante sono le puntate de I Migliori Anni su Rai 1? Orario, ospiti e anticipazioni

Come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, con la nostra rassegna settimanale dei programmi tv che stanno per avere inizio, domani, venerdì 28 aprile 2023, ritorna il programma I Migliori Anni su Rai 1. In questo articolo troverete tutte le informazioni nel dettaglio per tutti gli appassionati del programma, sia che vogliate seguirlo su Rai 1, sia che optiate per Rai Play, la piattaforma internet ufficiale. Continuate a leggere!

I Migliori Anni 2023 con Carlo Conti, anticipazioni prima puntata 28 aprile: chi sono gli ospiti

I Migliori Anni ritorna sulla Rai dopo 6 anni

Come comunicato nei giorni scorsi dalle fonti ufficiali, nonché dagli uffici stampa Rai, “I migliori anni” va in onda su Rai 1 venerdì 28 aprile 2023 alle 21:30: Riparte, con un progetto rinnovato, il programma condotto da Carlo Conti incentrato sulla memoria dei decenni passati. Ospiti e super ospiti, orchestra, balletti, comici per rivivere i nostri migliori anni. Ma quali sono gli orari? Il programma verrà verrà trasmesso su Rai 1 e sul portale RaiPlay alle 21:30 fino alle 23:55, per una durata di 2 ore e 25 minuti. Ovviamente, per chi dovesse essere impegnato, è possibile rivedere la puntata anche in differita, sul portale RaiPlay, lì troverete, infatti, tutta la programmazione di Rai 1 disponibile per essere rivista da pc, cellulare e smart tv.

Il format scritto da Carlo Conti

Insomma, manca davvero poco per l’appuntamento. I Migliori Anni, lo ricordiamo per i novizi, è un programma di varietà musicale di Rai1 prodotto da Endemol che ha saputo tenere compagnia al pubblico dell’ammiraglia Rai per ben 8 edizioni. Il concept fu approvato nel 2007, e scritto poi da Carlo Conti, Emanuele Giovannini e Leopoldo Siano. Sin da subito I Migliori Anni ebbe uno strepitoso successo, ragion per cui vennero poi programmate negli anni altre otto edizioni, tutte andate molto bene dal punto di vista degli ascolti tv e dello share. Solamente nel 2017, il programma fu sospeso. Sembrava in modo definitivo, perché lo stop è durato per ben sei anni. Ma ora, l’attesa è terminata, perché, come detto più volte, I Migliori Anni torna su Rai1 a partire da venerdì 28 aprile in prima serata. In totale, a quanto risulta, dovrebbero essere 4 appuntamenti distribuiti uno per settimana.