I Migliori Anni 2023 con Carlo Conti, anticipazioni prima puntata 28 aprile: chi sono gli ospiti

I fan possono tirare un sospiro di sollievo perché dopo ben 6 anni di assenza, che a molti sono sembrati un’eternità, torno uno dei varietà più amati della televisione italiana. Stiamo parlando dei Migliori Anni, che vedrà alla conduzione su Rai 1, a partire da venerdì 28 aprile, Carlo Conti in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Chi sono gli ospiti della prima puntata dei Migliori Anni 2023

Stando alle anticipazioni, riportate sul comunicato ufficiale Rai, anche questa nona edizione ripercorrerà i decenni passati, in un viaggio che attraverserò 40 anni di musica, televisione, oggetti, mode e fenomeni. Insomma, un vero e proprio tuffo all’indietro, nel passato, tra emozioni e ricordi. Nella prima, di sei puntate, come ospiti ci saranno:

I Pooh, che commenteranno con Conti la Hit Parade delle loro canzoni più amate dai telespettatori e canteranno le canzoni più votate nella Hit Parade;

i Londonbeat, gruppo internazionale tra i più seguiti degli anni ’80 e ’90, con hit dance come “I’ve Been Thinking About You”;

il duo tedesco Modern Talking, che, negli anni ’80, ebbe successo in mezzo mondo con canzoni come “Chery, chery lady”;

la francese Caroline Loeb, che nel 1986 diventò popolare a livello internazionale con il singolo “C’est la ouate”;

Patrick Hernandez, conosciuto in tutto il mondo per la hit “Born to Be Alive”.

E, poi, gli artisti italiani, a cominciare dai cantautori: Alberto Fortis, che ha pubblicato album di grande successo, con canzoni come “Milano e Vincenzo”, “La sedia di lillà” o “Settembre”; Drupi, tra gli artisti italiani dal grande seguito nell’Est Europa, con canzoni come “Sereno è”; “Regalami un sorriso”, “Piccola e fragile”; Paolo Vallesi, con i suoi grandi successi “La forza della vita” e “Le persone inutili”; Marco Ferradini, autore e interprete di “Teorema”, entrata nell’immaginario di più generazioni; Donatella Milani, seconda al Sanremo 1983 con “Volevo dirti”, edizione vinta da un’altra ospite della serata, Tiziana Rivale, con “Sarà quel che sarà”. Tra i cantanti, Viola Valentino, che interpreterà “Comprami”, e Gianmarco Carroccia, allievo di Mogol e interprete del repertorio di Lucio Battisti.

Arriva anche Alessandro Siani (ma non solo)

Ma non finisce qui. Alessandro Siani sarà il protagonista di “My list” svelando e raccontando le canzoni che scandiscono la sua vita, mentre commentatori del tempo saranno i comici Sergio Friscia e Antonio Giuliani. Tutti i momenti musicali saranno accompagnati dall’orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del Chorus di Fabrizio Mainini, con i costumi di Simonetta Innocenti per ricreare le atmosfere dei vari decenni.

Quante puntate sono

Saranno 6, in totale, le puntate dello show I Migliori Anni di Carlo Conti. L’appuntamento con la prima è per venerdì 28 aprile, a partire dalle 21.30 circa, su Rai 1, subito dopo Affari Tuoi di Amadeus. La trasmissione, in diretta, si potrà seguire anche in streaming (e gratuitamente) sul portale Rai Play.