A che ora inizia Matrimonio a Prima Vista Italia su Real Time? Orario

Ci siamo, manca poco alla nuova, scoppiettante ed imperdibile edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia! Arrivata alla sua decima edizione, la seguita trasmissione – che vede protagonista sei single – sta per prendere il via! L’appuntamento, come sempre, è su Real Time (canale 31) a partire dalle 21.20. Ma cosa vedremo in questa prima puntata e quanto durerà la trasmissione? Cerchiamo adesso di fare chiarezza.

Matrimonio a Prima Vista Italia su Real Time, anticipazioni 8 marzo 2023: coppie e chi sono i concorrenti

A che ora va in onda la nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia?

Il docu-reality di Discovery+ e Real time è disponibile in streaming dal primo febbraio 2023 mentre sarà trasmesso in chiaro su Real Time (canale 31 de Digitale Terrestre) a partire da questa sera, mercoledì 8 marzo. Il format del programma vede protagonisti sei single che decidono di convolare a nozze con uno sconosciuto scelto per loro da un team di esperti che – in base alle proprie personalità ed attitudini, nonché il modello affettivo di attaccamento – ha redatto per loro la personale percentuale di affinità di coppia. Per un mese le tre coppie così formate vivranno come marito e moglie ma trascorso questo lasso di tempo i concorrenti tireranno le somme e prenderanno la decisione finale, ovvero saranno portati a decidere se restare insieme oppure divorziare. La novità della decima edizione del programma che si appresta ad andare in onda è che per la prima volta nella storia del docu-reality le tre coppie si sposeranno assieme.

Orario e puntate

La decima edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia andrà in onda in chiaro su Real Time l’8 marzo 2023. In totale sono otto gli episodi che costituiscono la trasmissione, ognuno della durata di circa sessanta minuti. L’appuntamento con il docu reality che mette alla prova le coppie è previsto per questa sera alle 21.20 e terminerà poco prima della mezzanotte. Come andrà tra le coppie formate dagli esperti? Per scoprirlo non ci resta che pazientare ancora un po’ e goderci poi lo spettacolo.