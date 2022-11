A che ora inizia oggi Verissimo? Chi sono gli ospiti di domenica 27 novembre 2022

Dopo l’emozionante puntata di ieri, tra racconti di vita e aneddoti divertenti, oggi pomeriggio torna Verissimo. E cioè il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5, dove la regola per gli ospiti è solo una: essere veri (come dice il nome del programma), raccontarsi senza freni e maschere. Ma i telespettatori, visto lo stravolgimento dei palinsesti per via dei Mondiali in Qatar, hanno solo una domanda: a che ora andrà in onda la trasmissione? Silvia Toffanin aprirà le porte di ‘casa sua’ alle 16 o alle 16.30?

Chi sono gli ospiti di Verissimo di domenica 27 novembre 2022

Verissimo, anche questa domenica, aprirà le porte a partire dalle 16, quindi il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi terminerà mezz’ora prima. Tra gli ospiti di oggi l’ex Suor Cristina, che la settimana scorsa ha rivelato, in esclusiva a Silvia Toffanin, di aver lasciato la vita consacrata e si è mostrata in abiti borghesi. La notizia ha fatto tanto scalpore e Cristina Scuccia oggi tornerà in studio per raccontare tutte le sue emozioni.

Cristina D’Avena, il racconto di Claudio Bisio e Vittoria Puccini

E ancora, tra gli ospiti Cristina D’Avena, che racconterà i suoi 40 anni di carriera. Lei che con le sue hit ha fatto cantare generazioni di bambini. Silvia Toffanin, poi, accoglierà in studio Claudio Bisio e Vittoria Puccini, che dal 1 dicembre ritorneranno al cinema con la commedia ‘Vicini di casa’.

Tutti gli altri ospiti

A Verissimo ci sarà anche Nek, uno splendido 50enne con 30 anni di carriera alle spalle. E poi Stash, con la compagna Giulia Belmonte, che da poco sono diventati genitori per la seconda volta. Infine, Samantha De Grenet, che presenterà a tutti suo figlio Brando.