A che ora si esibiscono stasera i Maneskin a Sanremo 2023? Scaletta terza serata

Sanremo 2023. Per la terza puntata del Festival di Sanremo 2023 c’è una grande domanda che sta circolando da questa mattina da parte del grande pubblico di appassionati: a che ora si esibiscono stasera i Maneskin? Il loro nome è ormai diventato leggenda, ed è certamente uno dei più cliccati delle ultime ore. Per questa terza puntata di Sanremo 2023, prevista per questa sera, giovedì 9 febbraio 2023, non ci sarà solamente Paola Egonu coconduttrice ad essere una delle protagoniste più attese, ma anche la band di successo italiana che ormai sta spopolando in tutto il mondo, soprattutto negli States, ovvero i Maneskin.

Paola Egonu a Sanremo 2023: ‘L’Italia è un paese razzista’

La terza puntata del Festival di Sanremo 2023 giovedì 9 febbraio

Per la puntata di questa sera, giovedì 8 febbraio 2023, la terza in programma per questa rinnovata edizione del Festival di Sanremo 2023, sono in programma le esibizioni di tutti e 28 gli artisti in gara, e ci saranno poi ulteriori votazioni. Nel dettaglio, si procederà con la media dei voti della giuria demoscopica e del televoto con quelli precedenti della sala stampa, di modo da definire così una nuova classifica complessiva. Assieme ad Amadeus e Gianni Morandi, come anticipato, ci sarà un’altra donna come coconduttrice, Paola Egonu, attesissima soprattutto per il suo monologo legato ai temi del razzismo, come in parte già anticipato dalla conferenza stampa delle ultime, in cui è già nata qualche polemica in merito. Di fatto, proprio di recente, la campionessa aveva rilasciato una intervista a Vanity Fair in cui aveva parlato a cuore aperto del problema: dagli episodi personali fino ai grandi sacrifici fatti per poter portare avanti la sua grande carriera da sportiva, per poi parlare anche del timore nel dover ipoteticamente mettere al mondo un figlio “dalla pelle nera”.

Ci saranno anche i Maneskin nella terza puntata di Sanremo 2023

Oltre alla grande campionessa, però, sono attesi altri ospiti dal forte riverbero mediatico, come i Maneskin e Peppino di Caprio. Questi, ormai, è un vero e proprio recordman del Festival con 15 presenze sul palco, e questa sera celebrerà la sua grande carriera musicale. I Maneskin, invece, proporranno forse qualche nuovo pezzo dall’album Rush! uscito di recente, oltre ai grandi classici che siamo già abituati ad ascoltare e che qualcuno di noi, forse, conosce anche a memoria. Infine, in diretta dalla Costa Smeralda, ci sarà anche il famoso rapper Gué.