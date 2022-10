accio Belve, quando inizia il programma di Francesca Fagnani: data, orario, ospiti e interviste

Torna Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani. Ma quando tornerà la nuova stagione del programma di Rai 2? A che ora andrà in onda Belve? Quali saranno gli ospiti della prima puntata? C’è tanta curiosità attorno alla trasmissione, che lo scorso anno ha riscosso successo proprio per la bravura della Fagnani. Le sue interviste, però, non sono per tutti… e non tutti hanno il “coraggio” di accettare l’invito di Francesca Fagnani.

Belve, quando inizia il programma di Francesca Fagnani

Belve, il programma incentrato sulle interviste di Francesca Fagnani, andrà in onda tra pochissimo. La prima puntata, infatti, è prevista per martedì 1 novembre, in seconda serata. Potremo vederla su Rai 2. E quest’anno la Fagnani fa tris. Infatti il programma andrà in onda ben tre volte alla settimana: il martedì, il mercoledì e il giovedì, sempre in seconda serata su Rai 2. Numerosi gli ospiti che ci aspettano nel corso della stagione. Ma quali saranno?

Belve, chi sono gli ospiti

Per il momento, sono previsti i seguenti ospiti nella trasmissione Belve di Francesca Fagnani. Sono loro ad aver accettato l’invito ad essere sottoposti alle interviste di Francesca.

Licia Ronzulli Eva Robin’s Alessandra Celentano Wanna Marchi



Sarebbe dovuto esserci anche Massimo Ferrero, regolarmente intervistato dalla giornalista. Ma, dopo la registrazione, l’imprenditore ci ha ripensato e non ha firmato la liberatoria per la messa in onda. Niente intervista, invece, con Giuseppe Conte, che non ha accettato l’invito di Francesca Fagnani. Come lui, sono stati in molti a rifiutare di partecipare alla trasmissione, come la stessa giornalista ha raccontato durante un’intervista rilasciata a Rolling Stone.

Se qualcuno ha rifiutato il mio invito? Qualcuno? C’è una lista lunga.. Mi dispiace per tutti, ma rispetto sempre. Belve è un’intervista difficile, che bisogna sentire, ci si mette in gioco. Preferisco chi rifiuta piuttosto di chi viene e poi mi inizia a dire “taglia questo, taglia quest’altro” o fa mille problemi, come la Lamborghini. Fra i molti che mi hanno detto no: la Golino, la Morante, io non scelgo il nome importante, ma quello giusto. Ho invitato anche Buffon e mi ha detto no. Lui ha un bel vissuto, è un simbolo, un personaggio molto interessante.

I rifiuti

In merito all’intervista alla Lamborghini, La Fagnani spiegò che la cantante aveva “chiesto di non mandarla in onda. Mi è molto dispiaciuto perché è stata un’intervista molto divertente e molto simpatica“. Il problema secondo la Fagnani non erano le domande ma le risposte della Lamborghini: “Quando la sua agente mi ha chiamato mi ha detto che non le erano piaciute le domande politiche, ma io non gliele avevo mai fatte“.

Ma ci sono anche altri rifiuti o veti, oltre a quelli già citati. Nell’elenco vanno infatti inseriti Gigi Buffon, Valeria Golino e Laura Morante. Che la 44enne giornalista, compagna di Enrico Mentana, faccia domande troppo scomode?