Addio a Harry Belafonte, morto il cantante, attore e attivista: aveva 96 anni

E’ morto Harry Belafonte, cantante e musicista americano, celebre per le sue canzoni ispirate al calypso. L’artista aveva compiuto 96 anni il mese scorso.

Addio a Harry Belafonte. Il cantante 96enne è morto oggi 25 aprile 2023 nella sua causa di New York a causa di un’insufficienza cardiaca. A renderlo noto al New York Times è stato il suo portavoce, Ken Sunshine.

Harold George Bellafanti Jr era nato il 1 marzo 1927 nel quartiere Harlem di New York da genitori giamaicani. Ha lasciato molto presto la scuola per dedicarsi a lavori umili e concerti per sbarcare il lunario. Tutto per potersi pagare autonomamente le lezioni di recitazione.

Iniziò la carriera di cantante nei primi anni Cinquanta e conquistò il successo grazie alle sue interpretazioni di canzoni ispirate al calypso, uno stile musicale caraibico originato a Trinidad e Tobago. Nel 1954 pubblica il suo primo album, poi il secondo, intitolato “Belafonte“, che raggiungere la prima posizione nelle classifiche americane. Il suo album ‘Calypso‘, pubblicato nel 1956, fu un enorme successo. Si tratta di un omaggio alle sue origini giamaicane che contiene le hit Banana Boat (Day-O) e Jamaica Farewell. Inoltre, sarà il primo album della storia americana a superare il milione di copie vendute.

Le battaglie per i diritti civili

Nel 1954 l’artista vince un Tony Award come miglior attore protagonista per il suo ruolo nel musical John Murray Anderson’s Almanac. Si dedicherà sempre al cinema e alla televisione, apparendo per l’ultima volta in BlackKkKlansman di Spike Lee nel 2018. Nella sua lunga carriera si era diviso con successo tra musica e cinema, ma non solo: è sempre stato attivo nelle battaglie umanitarie e per i diritti civili, tanto che nel 1987 fu nominato ambasciatore dell’Unicef. Come attivista ha supportato il movimento per i diritti civili negli anni ’50 e ’60, diventando uno dei confidenti di Martin Luther King Jr.