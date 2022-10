Adriano Pappalardo, chi è il figlio Laerte: età, carriera, oggi, figlio, Selvaggia Lucarelli, fidanzata e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Adriano Pappalardo, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per sua moglie Lisa e il figlio, Laerte, anche noto per essere stato l’ex marito di Selvaggia Lucarelli.

Cosa sappiamo su Laerte Pappalardo

Laerte Pappalardo, unico figlio di Adriano e Lisa, è nato a Milano il 4 marzo del 1976 ed è apparso giovanissimo in tv. Aveva solo 9 anni, infatti, quando è apparso con il papà sul piccolo schermo e insieme hanno cantato Ricominciare, uno dei brani sicuramente più famosi di Adriano. Di Laerte, però, sappiamo che si è diplomato in lingue, poi ha conosciuto Selvaggia Lucarelli, la nota giornalista che nel 2004 è diventata sua moglie.

La fine della storia con Selvaggia Lucarelli

Dopo il matrimonio e l’amore, i due hanno deciso di percorrere strade diverse. Dal loro amore, però, è nato il figlio Leon nel 2005.

Il malore

Nel 2020 è arrivata la notizia del malore di Laerte, colpito durante le riprese di uno spot pubblicitario, ma ora pare si sia ripreso e quella pagina fa parte del passato.

Chi è la nuova fidanzata e Instagram

Laerte, archiviata la storia con Selvaggia Lucarelli, ha ritrovato la serenità al fianco di un’altra donna, Laura. E le foto sui social, insieme, sono molte. Su Instagram @laertepappalardo vanta oltre 7 mila followers.