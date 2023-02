Affari tuoi su Rai 1 al posto dei Soliti Ignoti: ecco quando inizia

Torna Affari tuoi e non con un appuntamento settimanale, ma ogni giorno a partire dalle 20 e 35 dopo ‘Cinque Minuti’ il programma televisivo con Bruno Vespa. Un gioco molto seguito dai telespettatori che consiste nel ‘gioco delle scatole’ all’interno delle quali ci sono dei premi e il giocatore dovrà cercare di individuare quella con la vincita più alta, pari a 500mila euro. Sono 20 i giocatori, ognuno in rappresentanza di una regione italiana, e in possesso di un ‘pacco’ con un contenuto segreto. Il concorrente sceglierà uno alla volta un pacco da eliminare fino a restare con un’unica scatola e sperare di vincere il premio più alto.

Quali sono stati i conduttori che si sono avvicendati

Sono diversi i conduttori che si sono alternati alla guida del programma: Flavio Insinna, ma anche Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Max Giusti e Carlo Conti. Ma a chi toccherà la conduzione in questa nuova edizione? Amadeus sarà alla guida del programma che prenderà il via il 16 aprile prossimo e accompagnerà le serate dei telespettatori fino al prossimo 5 giugno.

La prima vincita di 1 milione di euro si è registrata il 7 aprile del 2006 da una concorrente di Fossalto, Maria Giulia Tullo. A seguire è stato Gabriele Calvello a vincere un altro milione il 17 marzo del 2012. Ben 14 giocatori hanno, inoltre, vinto 500mila euro.

Il gioco che prende spunto da un format olandese

Si tratta di un format che prende spunto da un programma olandese che viene mandato in onda per la prima volta in Italia nel 2003. È stato subito un successo che ha visto avvicendarsi alla guida vari conduttori. Quando la trasmissione ha compiuto i suoi primi dieci anni sono stati chiamati a partecipare tutti i conduttori delle passate edizioni del programma per prendere parte in qualità di concorrenti, con una vincita da devolvere al banco alimentare. Per il successo ottenuto, al programma fu assegnato il Premio Regia televisiva come trasmissione dell’anno.