Al Bano parla dell’ex Romina Power: ‘Fumava troppe canne’, ecco cosa ha detto

Ad un passo dai suoi imminenti 80 anni – precisamente il prossimo 20 maggio 2023 – Al Bano Carrisi coglie l’occasione offertagli dal settimanale Oggi, in una intervista, per non risparmiarsi alcune indiscrezioni sul suo rapporto con Romina Power. E così, il celebre cantante ha rivelato per la prima volta il vero motivo per cui si separarono, almeno secondo la sua versione: la marijuana. Sul suo imminente compleanno, invece, ha detto: “Non ho ottant’anni ma quattro volte venti. Mi sento un ulivo che cammina, che vola”.

Al Bano parla dell’ex Romina Power: ”Fumava troppa marijuana”

Dunque, stando alle parole rilasciate per l’intervista nel settimanale Oggi, Al Bano, parlando del suo rapporto con Romina Power ha detto che si separarono nel ’99 dopo 29 anni di matrimonio e una delle cause fu la marijuana, di cui lei faceva ampio utilizzo. Ecco quali sono state le sue parole: ”Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra. Finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine.”

Gli inizi della loro relazione

Poi, subito dopo, il cantante ha voluto anche spendere qualche parola sugli inizi della loro storia: “Nessuno sapeva di noi, ma Cannes pullulava di paparazzi. Finire su Oggi, ora lo ammetto, mi fece piacere. Era un modo autorevole per ufficializzare la nostra storia”. Non conosceva la famiglia Power, prima di incontrare Romina: “La mia ignoranza è stata il mio salvagente, se no mai sarei andato a cercare una così. Tra l’altro il suocero non c’era più, ma la suocera mi osteggiava. Le sue indicazioni, e questo lo avrei scoperto anni dopo, erano precise: sfruttalo, spremilo per bene e poi mandalo a quel paese”.