Alain Elkann, chi è la compagna: età, lavoro e vita privata

Tutto pronto per un’altra puntata di Oggi è un altro giorno, lo show in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone. Anche oggi andrà in onda una replica perché il programma si è preso la sua consueta pausa estiva. Verrà riproposta l’intervista di Alain Elkann. La sua vita privata è stata piuttosto tormentata e ha alle spalle due matrimoni falliti e tre figli. Oggi racconterà di sé e della sue avventure, ma tutti si chiedono: è fidanzato oppure no? Ecco cosa sappiamo sulla sua nuova compagna.

La vita privata di Alain Elkann

Alain Elkann è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo statunitense naturalizzato italiano. Si è parlato molto della sua vita privata nel corso degli anni. La sua prima moglie è stata Margherita Agnelli, i due si sono sposati nel 1975 e si sono separati nel 1981. Un matrimonio fugace, ma prolifico, dalla loro unione sono nati tre figli: John, il celebre Lapo Elkann e Ginevra. Nel 2002 lui si è risposato con Rosy Greco, ma i due hanno divorziato nel 2009 e non hanno avuto figli.

Chi è la nuova compagna di Alain Elkann?

Dopo la rottura con la seconda moglie, Rosy Greco, non si è più parlato molto della vita di Alain Elkann. L’unico momento in cui qualche gossip è tornato alla luce è stato qualche anno fa, quando è stato paparazzato a Bologna insieme alla figlia Ginevra e ad una misteriosa donna. Lei si è poi rivelata essere Jacqueline Beaurang, una celebre pittrice e regista, ex moglie di Julian Schnabel. Tuttavia, queste notizie risalgono a circa cinque anni fa, dopodiché non si è saputo più nulla degli amori di Alain Elkann.

Chi è Jacqueline Beaurang?

Jacqueline Bearing è nota come stilista, fashion designer, ma anche pittrice e, negli ultimi anni, come regista. Sappiamo soltanto che è stata posata per tantissimi anni con Julian Schnabel, anche lui pittore e regista statunitense. Alcuni dei suoi film più famosi sono: Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità, Basquiat, Lo scafando e la farfalla. Ben più nota è la prima moglie di Elkann, da cui ha avuto ben tre figli: Margherita Agnelli. Lei, come preannuncia il suo cognome, discende da un’importante famiglia di imprenditori italiani. Infatti, è la primogenita del noto avvocato. Al momento è una delle dirigenti della FIAT e la famiglia ha acquistato quasi la totalità delle azioni della Juventus.