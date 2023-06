Alain Elkann, chi è l’ex moglie Margherita Agnelli: età, carriera, figli e vita privata

Tutto pronto per un’altra puntata di Oggi è un altro giorno, lo show in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone. Anche oggi andrà in onda una replica perché il programma si è preso la sua consueta pausa estiva. Verrà riproposta l’intervista di Alain Elkann. La sua vita privata è stata piuttosto tormentata e ha alle spalle due matrimoni falliti e tre figli. Ecco chi è la sua prima moglie Margherita Agnelli.

La vita privata di Alain Elkann

Alain Elkann è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo statunitense naturalizzato italiano. Si è parlato molto della sua vita privata nel corso degli anni. La sua prima moglie è stata Margherita Agnelli, i due si sono sposati nel 1975 e si sono separati nel 1981. Un matrimonio fugace, ma prolifico, dalla loro unione sono nati tre figli: John, il celebre Lapo Elkann e Ginevra. Nel 2002 lui si è risposato con Rosy Greco, ma i due hanno divorziato nel 2009 e non hanno avuto figli. Sembra che la sua nuova compagnia sia Jacqueline Beaurang, una celebre pittrice e regista, ex moglie di Julian Schnabel.

Chi è Margherita Agnelli: età, carriera, figli e vita privata

Margherita Agnelli è nata il 26 ottobre del 1955 a Losanna, in Svizzera, sotto il segno dello scorpione e oggi ha 67 anni. Lei, come preannuncia il suo cognome, discende da un’importante famiglia di imprenditori italiani. Infatti, è la primogenita del noto avvocato Gianni Agnelli, natta dall’unione con sua moglie Marella. Lei ha avuto solo un altro fratello Edoardo, morto suicida nel 2000. Al momento lei è una delle dirigenti della FIAT e la famiglia ha acquistato quasi la totalità delle azioni della Juventus. Dopo la rottura con Alain, si è risposata con il conte francese Serge de Pahlen, con cui ha avuto altri cinque figli: Anne, Maria, Pietro, Sofia e Tatiana.

Le lotte legali per l’eredità

Nonostante la famiglia allargata, i rapporti sono rotti da anni e il nucleo è diviso a metà. Cos’è successo? Gianni Agnelli è morto nel 2003 e da lì è iniziata una dura battaglia legale in nome dell’eredità. Il successore all’interno della FIAT è stato suo nipote Lapo Elkann. Margherita Agnelli stipulò un accordo in cui rinunciava all’eredità in cambio di 1,2 miliardi di euro. Nel 2007, tuttavia, ha scoperto che il padre aveva molti altri conti esteri che facevano crescere l’eredità a dismisura. Ricchezze di cui, pare, lei non sapesse assolutamente nulla. La vedova di Gianni, Marella Agnelli Caracciolo ha stipulato un testamento in cui gli unici eredi sono i tre nipoti: Lapo, John e Ginevra. Da quel momento Margherita ha iniziato una vera e propria guerra legale per dimostrare l’invalidità della volontà di sua madre.

Il rapporto con tra i figli e la madre

Margherita e i figli hanno rotto tutti i rapporti e hanno iniziato a vedersi solo nelle aule di tribunale. Lapo Elkann ha raccontato con grande tristezza: “Purtroppo non è possibile parlare con mia madre. Ho capito con tristezza che è autodistruttiva e autolesionista… ha diviso la famiglia in due”. Lei non ha neanche partecipato al matrimonio dei suoi figli. Sembra anche che la battaglia legale stia volgendo al termine e l’eredità rimarrà ai suoi figli.