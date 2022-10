Alberto De Pisis contro Nikita Pelizon al GF VIP: ‘Sei bugiarda’. Cosa è successo durante le nomination

Alta tensione ieri durante la puntata del Grande Fratello Vip al momento delle nomination. In particolare due concorrenti sono finiti al centro di un lungo scambio di battute: parliamo di Nikita Pelizon e Alberto De Pisis. Ecco cosa è successo e cosa si sono detti i due ‘vipponi’.

Cosa si sono detti Alberto De Pisis e Nikita Pelizon

Alberto ha accusato Nikita di averlo nominato senza alcuna motivazione valida. Secondo la concorrente la scelta sarebbe ricaduta su di lui poiché “non ci sarebbe stato alcun avvicinamento durante questi giorni”. “L’unico avvicinamento è stato quando la settimana scorsa quando mi hai chiesto ‘hai già fatto la nomination?“, ha detto Nikita. “Ti sbagli – ha replicato infastidito Alberto – te lo sei sognata? Non te l’ho chiesto, se dici una cosa non vera te la riporto”.

“Sei una bugiarda”

E ancora: “C’è incompatibilità di dialogo assoluto ma non pensavo fossi anche bugiarda”, ha detto De Pisis. “Non mi piace come tratti Gegia”, ha ribattuto la modella spostando il focus dello scontro. “Ti sei inserita in modo impertinente quando lei mi ha provocato e solo per fomentare”. Insomma, qualche straccio è volato e Alberto De Pisis ha deciso di ricambiare il voto. Alla fine però in nomination c’è finita solo la Pelizon.

Chi è stato nominato durante la puntata del 10 ottobre al Grande Fratello Vip

Riprendendo il filo del gioco e quanto successo nella puntata di ieri sera, lunedì 10 ottobre 2022, al televoto sono finiti Attilio Romita, Giaele De Donà, Gegia, Charlie Gnocchi e proprio Nikita Pelizon. Preferita dal pubblico invece Antonella che l’ha resa immune. Lei, infatti, ha avuto il modo di nominare qualcuno e mandarlo dritto in nomination: il nome fatto dall’influencer è stato quello di Gegia. Ovvero uno dei temi di scontro tra De Pisis e la Pelizon.