Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 10 ottobre 2022

Siamo appena agli inizi, ma il Grande Fratello Vip sta già regalando molte sorprese. E tanti colpi di scena. Tra concorrenti squalificati, come Ginevra Lamborghini mandata via dopo le dichiarazioni infelici su Marco Bellavia, vipponi che decidono di abbandonare il gioco, strategie e discussioni. Insomma, gli equilibri nella casa più spiata d’Italia stanno già vacillando, ma cosa è successo nella puntata di lunedì 10 ottobre? Chi è stato eliminato dei concorrenti finiti al televoto venerdì scorso?

Chi è stato eliminato tra Antonella, Alberto, Pamela, Edoardo, Gegia, Attilio, Giaele e Wilma?

Al televoto da venerdì diversi concorrenti: Antonella, l’influencer che non le manda certo a dire, Alberto che piano piano si sta facendo conoscere, Pamela Prati che archiviato il caso Mark Caltagirone ha deciso di mettersi in gioco, Edoardo, che si sta avvicinando sempre di più alla Fiordelisi. E ancora, Gegia, la comica dai mille aspetti, il giornalista Attilio, Giaele, che ha fatto parlare per la sua idea di amore libero e Wilma, che la scorsa settimana ha commosso tutti con la sua storia e la morte della figlia Susanna. Chi di loro ha dovuto abbandonare il gioco? Il pubblico chi ha deciso di salvare?

Antonella è la preferita

Antonella è stata la preferita dal pubblico, che l’ha resa immune. Lei, infatti, ha avuto il modo di nominare qualcuno e mandarlo dritto in nomination: il nome fatto dall’influencer è stato quello di Gegia.

Chi è stato nominato?

Non si può, però, concludere una puntata del GF VIP senza le nomination. Chi è a rischio eliminazione ed è finito al televoto?

Sono ben cinque i concorrenti al televoto, quindi a rischio eliminazione: