Susanna Vianello, chi è la figlia di Edoardo e Wilma Goich: età, come è morta, malattia, figli

Un’altra puntata di Oggi è un altro giorno sta per andare in onda. Il salotto di Serena Bortone è pronto per affrontare ancora una volta la quotidianità contemporanea intervistando diversi ospiti. Tra questi, anche il padre della scomparsa Susanna Vianello. Edoardo, ci racconterà qualcosa in più sulla figlia e la difficile rielaborazione del suo lutto.

Susanna Vianello: chi era

Susanna Vianello, come in molti ricorderanno, è venuta a mancare nella notte fra il 6 e il 7 aprile 2020, ricoverata in una clinica romana a causa di un tumore. Susanna era la figlia del famoso cantante Edoardo Vianello e di Wilma Goich. Era nata il 20 luglio 1970 a tre anni, dal matrimonio dei suoi genitori – entrambi cantanti famosissimi come detto. Anche lei, inevitabilmente, crescendo in quella casa, era venuta su con una grande passione per la musica e lo spettacolo.

Il lavoro, la passione di una vita

Lei, figlia di autori di brani famosissimi, come ad esempio Abbronzatissima e I Watussi, canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, lavora con passione come speaker radiofonica negli studi romani di Radio Italia Anni 60. Alla sua morte, venne ricordata soprattutto da Rosario Fiorello, con cui aveva un rapporto di grande amicizia. A ricordarla, anche ma il cugino giornalista Andrea.

La sua irriverente ironia alla radio

Susanna, prima di approdare in radio ha fatto diversi lavori, alcuni dei quali non inerenti al mondo dello spettacolo, a cui la legava una forte passione. Presente anche su Instagram con un profilo seguito da circa 6.000 persone, Susanna Vianello si descriveva come una “romantica come la sagra della porchetta”, usando la sua ironica espressione.

Vita privata e figlio

Amava il suo lavoro, e sui social condivideva scatti dedicati alla sua professione, in particolare, numerose sono le foto dei momenti in radio anche in compagnia di colleghi e ospiti. Ma, oltre a ciò anche foto legate all’aspetto privato, come per esempio gli scatti con protagonista il cane Oliver. Tra le tante cose, Susanna Vianello era madre di un figlio di 23 anni.

Roma, la sua città di sempre

Susanna Vianello viveva a Roma, città che l’ha vista crescere e lavorare. La figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich è stata responsabile dello store di una catena di articoli per la casa, ma anche impiegata presso un centro turistico e speaker ai microfoni di una stazione radiofonica capitolina. Come anticipato, dall’ottobre del 2019 era una delle voci più apprezzate di Radio Italia anni 60, conosciuta da milioni di italiani appassionati della sua trasmissione.