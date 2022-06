Alberto Matano si sposa: ‘Mara Venier celebrerà il matrimonio’. Ecco quando

Dopo quel coming out e il racconto, mentre si parlava della bocciatura del Ddl Zan, di essere stato vittima in passato di omofobia, il conduttore de la Vita in Diretta, il giornalista Alberto Matano, è pronto a convolare a nozze. A sposarsi e a dire il fatidico sì al suo compagno, quello che ha fatto breccia nel suo cuore.

Mara Venier celebrerà le nozze di Alberto Matano a luglio

Stando all’indiscrezione lanciata dal settimanale ‘Chi’, il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano tra un mese, a luglio, sposerà il suo compagno. E avrebbe chiesto alla storica amica, Mara Venier, di celebrare le nozze. Per un momento indimenticabile.

Il coming out in trasmissione

Molto riservato sulla sua vita privata, Alberto Matano proprio durante la trasmissione che lo vede al timone aveva svelato particolari sul suo passato. Sì, perché si discuteva della bocciatura del Ddl Zan il conduttore si è lasciato andare e ha raccontato di aver dovuto fare i conti con l’omofobia, con attacchi e insulti.

“Non amo parlare della mia vita privata. Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderà ufficiale non appena succederà qualcosa di importante” – aveva spiegato. Ma ora qualcosa di importante, il matrimonio, starebbe per accadere!