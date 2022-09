Alessandra Amoroso, il concerto a San Siro stasera in tv su Canale 5: la scaletta

Andrà in onda oggi, 1 settembre, su Canale 5 lo spettacolo di Alessandra Amoroso dello scorso 13 luglio allo Stadio Meazza di san Siro “Tutto accade a San Siro”.

La cantante presenterà quasi tutto il suo repertorio

L’Amoroso canta quasi il suo repertorio, accompagnata da un’orchestra di 47 elementi e dalla sua storica band composta da 8 musicisti.

La cantante si trasforma in una showgirl perché si esibisce con 90 ballerini, sulle coreografie di Veronica Peparini, regalando al pubblico momenti di divertente intrattenimento.

La Amoroso festeggia il suo 200esimo concerto

Si tratta di uno show che viene realizzato appositamente per Alessandra Amoroso che per la prima volta, il 13 luglio scorso, si è esibita allo stadio San Siro.

Non solo spettacolo ma anche una ricorrenza nella vita professionale della cantante che con questo è arrivata al suo 200esimo concerto. Una carriera di successo per lei che ha iniziato la sua carriera con Marina De Filippi, nel talent show in onda su Canale 5, Amici.