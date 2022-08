Amici 2022, quando inizia? Chi sono i nuovi professori da settembre

Riparte il talent condotto da Maria De Filippi. La data d’inizio è fissata per il 19 settembre. Rudy Zerbi avrà nuovamente la cattedra di canto e farà coppia con Alessandra Celentano. Segue Raimondo Todaro che farà coppia con Lorella Cuccarini e, infine, la novità di questa nuova edizione: la coppia formata da Arisa ed Emanuel Lo.

Leggi anche: Tu Si Que Vales, Maria De Filippi perde il controllo: infuriata come non era mai successo

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, rispettivamente il prof di canto e la maestra di ballo, faranno di nuovo coppia ad Amici 2022, che sbarcherà nuovamente su Canale 5 a settembre. Tanti i gossip intorno ai due, che si conoscono da quando erano bambini e, stando alle dichiarazioni di Rudy Zerbi, avrebbero anche avuto una storia.

Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini

Ad Amici 22 ritorneranno anche Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Una coppia molto affiata e professionale. Affezionati ai loro alunni, li difendono a spada tratta durante le gare dei serali, motivo per il quale non mancano e non mancheranno neanche in questa edizione i battibecchi con la Celentano durante le varie esibizioni.

Leggi anche: Belen Rodriguez ‘fatta fuori’ anche da Tu si Que Vales?

Arisa ed Emanuel Lo

Una coppia che potrebbe fare scintille arriva ad Amici 22: Arisa ed Emanuel Lo. I due prenderanno il posto di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Per la cantante si tratta di un ritorno nel programma, come per il marito di Giorgia che, nel 2016, fu insegnante di hip hop e giudice.