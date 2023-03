Alessandra Demichelis a Pechino Express 2023: ‘I poveri dovrebbero bruciare all’inferno’

Inizierà domani, giovedì 9 marzo, la nuova, attesissima edizione del celebre reality itinerante Pechino Express. In gara nove coppie vip che, zaino in spalle, usciranno dalla propria comfort zone facendo il pieno di avventure ed emozioni, regalando al contempo un momento di gioia ai telespettatori che da casa ne osservano le vicissitudini. Anche in questa edizione del programma a fare da location, per la settima volta, sarà il continente asiatico, con un percorso davvero suggestivo e che vanta la bellezza di oltre 8mila chilometri. Tuttavia e nonostante la decima edizione del programma ancora non sia cominciata, è già scoppiata una polemica nei confronti di un partecipante le cui dichiarazioni non sono passate inosservate. Di chi si tratterà e cosa avrà detto?

La polemica sulle dichiarazioni di Alessandra Demichelis

A finire al centro della polemiche poco prima dell’avvio della trasmissione, è l’avvocato Alessandra Demichelis, diventata molto popolare sui social in quanto condivide spesso con gli utenti la propria, irrefrenabile passione per il lusso. Ora, per comprendere la vicenda che la vede coinvolta è necessario fare un piccola passa indietro. Il clamore è scoppiato in seguito al ritrovamento di una vecchia diretta in cui un noto imprenditore piemontese si è molto lamentato del fatto di aver trovato la propria auto danneggiata. In questa circostanza, la donna si è prima interrogata sull’autore del danno e poi si è lasciata scappare un’amara battuta sui poveri: ‘I poveri dovrebbero bruciare all’inferno’.

L’infelice affermazione della Demichelis ha creato un bel polverone. Polverano scatenatosi poco prima dell’inizio di Pechino Express 2023, trasmissione alla quale la donna prenderà parte in coppia con Lara Picardi nel duo denominato ‘Gli Avvocati’. Ora, se la diretta interessata non ha rilasciato in merito nessuna dichiarazione, preferendo tacere sull’incresciosa vicenda, ecco cosa ha invece detto l’imprenditore piemontese che era al suo fianco: ‘Ci possono essere anche persone meno abbienti…L’affermazione di Alessandra non è assolutamente condivisibile, stendiamo un velo pietoso’.