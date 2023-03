Quante sono le puntate di Pechino Express 2023? Data della finale

Manca poco alla nuova, attesissima edizione di Pechino Express 2023! Arrivato alla sua decima stagione, il celebre reality itinerante si preannuncia – ancora una volta – ricco di sorprese e colpi di scena che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. Al centro di numerose avventure, nel corso di un affascinante viaggio lungo via delle Indie, ci saranno nove coppie di vip, una in meno dell’anno precedente, pronte ad uscire dallo loro zona di comfort e, zaino in spalla, fare il pieno di sfide e di emozioni!

Pechino Express 2023 su Sky, anticipazioni prima puntata 9 marzo: concorrenti, coppie e tappe

Il percorso della nuova edizione di Pechino Express 2023

La decima edizione di Pechino Express, quella targata 2023, prenderà il via domani, giovedì 9 marzo. Dopo la rotta dei sultani percorsa nel 2022, il reality itinerante resta nel continente asiatico che per la settima volta sarà la location del programma. Nella fattispecie, il percorso di questa nuova ed emozionante edizione è la via delle Indie: India, Borneo Malese e Cambogia, questi i tre Stati che i concorrenti visiteranno nel corso della trasmissione, avendo dunque l’occasione di entrare in contatto con delle culture molto diverse dalla nostra. I giorni di riprese della nuova edizione di Pechino Express sono stati 37, nel corso dei quali i partecipanti hanno percorso la bellezza di oltre 8mila chilometri.

Le puntate

Ma quando inizia e quante sono le puntate di Pechino Express? Il reality prenderà il via il 9 marzo e la sua nuova stagione sarà composta da dieci puntate della durata di 150 minuti ciascuna. La finale è prevista per l’11 maggio 2023. La prima puntata della trasmissione partirà da Mumbai, una megalopoli col oltre 20milioni di abitanti sita sulla costa occidentale dell’India. La gara si preannuncia agguerrita ed affascinante ed anche in questa nuova stagione del programma i colpi di scena- sia per i concorrenti, sia per il pubblico a casa- non si faranno attendere.