Alessandra Mussolini, chi è il marito Mauro Floriani: età, carriera, professione, oggi, figli

Oggi pomeriggio la politica Alessandra Mussolini sarà ospite da Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno”. Racconterà a cuore aperto tutto di sé, della sua vita privata e della carriera in politica. Conoscete suo marito Mauro Floriani? Ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Mauro Floriani: età, carriera, professione

Mauro Floriani è nato a Roma nel 1961 e oggi ha 61 anni. Si è laureato all’Università di Trieste e ha poi proseguito gli studi a Losanna, il suo percorso universitario è stato molto lungo e intenso. Infatti, dopo il master alla Bocconi, ha deciso di prendere una seconda laurea in Scienze Economiche all’Università di Tor Vergata a Roma. Nella vita ha cambiato diversi lavori e ha svolto molte professioni. Dopo la fine degli studi è entrato nelle Guardie di Finanza e ha assunto il ruolo di capitano. Dopo alcuni anni ha lasciato il lavoro per diventare manager di Trenitalia. Ad oggi è proprietario di un ristorante nel centro di Roma.

L’amore con Alessandra Mussolini e i figli

Alessandra Mussolini e Mauro Floriani si sono conosciuti da giovanissimi, grazie ad amici in comune. Non si hanno molte informazioni sulla loro vita amorosa o su come si sono conosciuti. Sappiamo, però, che stanno insieme dai tempi del liceo e dopo molti anni d’amore, sono convolati a nozze nel 1989. Hanno dato alla luce tre figli: Caterina nel 1995, Clarissa nel 1997 e Romano nel 2003. La coppia sta ancora assieme nonostante lo scandalo in cui Floriani è stato coinvolto.

Cosa fa Mauro Floriani oggi

Mauro Floriani è scomparso dalla scena pubblica dopo lo scandalo legato alle baby squillo. Il suo telefono risultava coinvolto nel traffico di prostituzione minorile ai Parioli e grazie a delle intercettazioni è stato incolpato. Lui ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con le ragazzine, ma ha confessato “Pensavo avessero 19 anni”. Nonostante ciò, è uscito indenne dall’accusa, ha dovuto soltanto pagare un’ammenda di 1800 euro. Il matrimonio si è ovviamente incrinato, ma Alessandra Mussolini ha deciso di rimanere al suo fianco. Ha dichiarato al programma Belve: “Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Si va avanti, ma non si perdona. Perché sono rimasta con lui? Vivi, comprendi e stai con una persona, che diventa praticamente fondamentale per te. Lo è stata in passato e lo sarà in futuro, per i nostri figli, per me e per la mia famiglia”. Ad oggi, di lui, non si hanno notizie ed è anche scomparso dai social.