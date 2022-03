Alessandro Orsini stasera in tv a Cartabianca, l’opinionista parteciperà a titolo gratuito

Alessandro Orsini, ultimamente in cima ai trend mediatici per delle affermazioni in merito alla guerra in Ucraina che avrebbero gettato scandalo nei salotti in cui è stato invitato, sarà nuovamente ospite alla ben nota trasmissione ”Cartabianca”. Tornerà ad esprimere le proprie idee, le proprie convinzioni, dopo aver letteralmente travolto il dibattito pubblico. E’ sicuramente uno dei volti più criticati, ma anche più desiderati all’interno delle trasmissioni.

Chi è Alessandro Orsini e cosa fa

Il professor Orsini è docente di Sociologia del terrorismo internazionale all’Università Luiss e le sue posizioni appaiono, secondo alcuni opinionisti, molto controverse. Inoltre, è ritenuto essere filo Putin da una larga parte dell’opinione pubblica, sebbene abbia sempre cercato di smentire tale accusa. Ora, Orsini torna nuovamente in scena per dire la sua, e lo fa proprio in una di quelle trasmissioni in cui era già stato invitato come ospite.

Ospite a Cartabianca nella puntata di stasera 29 marzo

Tornerà a Cartabianca per la puntata del 29 marzo, cioè questa sera, così come alcune fonti hanno riferito su diverse testate. Tra le altre cose, c’è sicuramente da ricordare che la portata del dibattito che infuria sulla sua pozione è certamente incrementata dall’affare Rai. Una notizia dei giorni scorsi è quella secondo cui la Rai aveva deciso di fermare un accordo contrattuale di Orsini con Cartabianca, un accordo per sei puntate.

Il retroscena con la Rai e le polemiche

Il comunicato dall’amministrazione centrale, recitava così: “La direzione di Rai 3, d’intesa con l’amministratore delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito al contratto originato su iniziativa del programma “Cartabianca” che prevedeva un compenso per la presenza del professor Alessandro Orsini nella trasmissione”. Una decisione, certo, che ha il sapore della censura e che ha contribuito in questi giorni ad incrementare ulteriormente il dibattito.