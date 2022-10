Alessia Abruscia de Il Collegio 7: chi è, età, di dov’è, cosa vuol fare da grande, Instagram

Il Collegio 7. Si riparte con una stagione tutta nuova e con tantissime novità entusiasmanti. Il collegio più famoso targato rai riapre i propri cancelli e, per la prima volta in questa settima edizione, i protagonisti saranno catapultati in un’altra epoca, precisamente nel 1958.

Un’epoca di grandi cambianti, di boom economico e forti novità per l’Italia che alza la testa dopo la tremenda Seconda Grande Guerra. Tra i protagonisti, c’è anche Alessia Abruscia. Conosciamola meglio insieme.

Chi è Alessia de il Collegio 7

Alessia è una vera forza della natura! Viene dalla bella Calabria, è di Crosia in provincia di Cosenza, ha 14 anni e si ritiene una ragazza molto aperta, in grado di parlare con tutti, senza distinzioni di sorta, ma ad un’unica condizione: l’ultima parola deve essere sempre la sua. Un carattere forte, dunque, e deciso, che non manca di far saper la sua in qualsiasi occasione.

Un caratterino non facile!

La sua prima affermazione durante il video di presentazione è stata: ”Io zitta non ci so stare, devo sempre dire quello che penso!”, il che la dice lunga sulla sua scoppiettante personalità. Il suo motto è sempre: ”No comment, perché se comment brutto comment!”, che tradotto suona più o meno così: ”Non ti commenti, perché se ti commenti ti offendo!”.

Le speranze dei genitori

I genitori non sono proprio al settimo cielo per il suo atteggiamento scolastico, di lei hanno: ”E’ tremenda, irascibile. Quest’anno è stata bocciata perché non studia e non si applica!”. La madre spera che al Collegio Alessia possa apprendere un po’ regole e disciplina. Lei, per contro, non le manda a dire, crede che i suoi genitori abbiano una mentalità troppo antica.

Cosa vuol fare da grande

La sua ambizione lavorativa è quella di diventare da grande una brava estetista, perché appassionata di estetica e di cura del corpo. Chissà come andrà il suo percorso ne Il Collegio 7, non ci rimane che scoprirlo seguendo le imminenti puntate della nuova avvincente stagione.

Instagram

Alessia Abruscia è già molto seguita sui social, il suo account vanta ben 2,997 follower.