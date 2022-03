Alessio Tripi: chi è il pupo della Pupa e il Secchione, età, Instagram

Barba D’Urso è pronta a presentare una nuova puntata di La Pupa e il Secchione: cosa accadrà in questo secondo appuntamento? Come sempre non resta che aspettare l’inizio del programma in serata, l’appuntamento è su Italia 1. Al fianco della bionda Barbara troveremo dei giudici davvero d’eccellenza: Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge! Tante le ragazze e i ragazzi pronti a sfidarsi, tra loro anche il bellissimo Alessio Tripi. Conosciamolo meglio!

Alessio Tripi: chi è il pupo

Alessio Tripi è assai misterioso sulla sua vita: sappiamo che ha 26 anni, ma non conosciamo la sua precisa data di nascita e neanche di dove è originario. Forse qualcosa di più verrà svelata nel corso della trasmissione. E’ il pupo in coppia con Valentina Matteucci, la giovanissima secchiona che ha già partecipato a Ciao Darwin: i due sembrano davvero un due esplosivo!

Instagram e passioni

Alessio, attualmente, lavora in una ditta di pelli. Lui stesso si è definito bello e poco intelligente, ma questo non sembra creargli problemi. Alessio cura molto il suo fisico, infatti sul suo Instagram compare spesso in foto in cui mostra i muscoli. Del resto è arrivato terzo al NBFI, campionato nazionale italiano. Nonostante la cura per il suo corpo, dal social emerge anche che il ragazzo è un amante della pizza: sono diversi i post che lo ritraggono pronto a mangiare il classico cibo nostrano. Infine traspare tutto l’amore per la sua cagnolina, purtroppo (sembrerebbe) scomparsa a seguito di una leucemia. Il suo account ufficiale, che conta quasi 24mila follower, è alessio_tripi.

(Foto di Instagram)alessio tripi

Leggi anche: Dal GF Vip a La Pupa e il Secchione: il grande ritorno di Lulù Selassié