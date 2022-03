Valentina Matteucci: chi è, età, Ciao Darwin, La Pupa e il Secchione, Instagram

Oggi, martedì 22 marzo 2022 tornerà un nuovo appuntamento con il programma più simpatico di sempre: La Pupa e il Secchione! Al timone abbiamo Barbara D’Urso mentre i giudici saranno Antonella Elia, Federico fashion Style e Soleil Sorge. L’appuntamento è per la serata, ovviamente su Italia 1! Cosa accadrà oggi? Ci sarà qualche ‘scivolone’ culturale o qualche défaillance di ballo? Intanto conosciamo insieme una delle giovani concorrenti, una secchione il cui volto è già conosciuto: Valentina Matteucci!

Velentina Matteucci: chi è la secchiona di Ciao Darwin

Valentina Matteucci è molto riservata, perciò si sa poco della sua vita. E’ nata nelle marche il 16 marzo del 2000, ha perciò 22 anni ed è del segno dei Pesci. Al momento non lavora, ma studia Scienze Politiche all’Università di Macerata. Valentina non è una neofita delle trasmissioni: ha partecipato, infatti, già a Ciao Darwin (nel 2019), il celebre programma di Paolo Bonolis, anche se ha preso parte a una sola puntata. Nel 2022 è invece nel cast di La Pupa e il Secchione, in coppia con il bell’Alessio Tripi. Di lei sappiamo anche che è un’amante del cibo giapponese, e ha molti tatuaggi.

Instagram

Valentina è attiva sui social, in particolare su Instagram: ha una community che conta oltre 2000 unità, ma forse potrebbe crescere ancora grazie al programma. Qui la ragazza condivide tanti spezzoni di vita, da sola, con gli amici o in famiglia. Nella sua biografia compaiono anche due dei suoi tatuaggi: “Trust No One” e “Da una crepa esce il male ma è da lì che entra luce”. Il nome che ha scelto è valemattexofficial.

