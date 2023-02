Alessio Zucchini, chi è la moglie del giornalista: età, lavoro, figli

Alessio Zucchini è uno dei più importanti e affermati giornalisti Rai, oggi sarà in tv “Da noi a Ruota libera” per raccontare di sé e della sua carriera. Non ha problemi a raccontare del suo lavoro, ma è molto restio a parlare della sua vita privata, infatti ha un famiglia di cui nessuno sa nulla. Siete curiosi? Ecco tutto quello che sappiamo sulla moglie, sulla sua sfera sentimentale e sui figli.

La biografia del giornalista Alessio Zucchini

Alessio Zucchini ha sempre raccontato molto apertamente la sua storia, anche negli aspetti più intimi e privati. Ad esempio, sua madre è stata una giovanissima ragazza madre single, che l’ha avuto quando aveva solo 16 anni. Lui ha raccontato che nonostante la giovane età, sia stata in grado di fare la madre: “Non era un’amica o una coetanea, manteneva la sua autorità genitoriale. L’unica differenza, secondo me, è che essendo molto giovane anche lei, beccava subito le mie marachelle”. Conosciamo nei dettagli anche la sua avventura nel mondo del giornalismo, il suo sogno fin da piccolissimo. Subito dopo il liceo lascia l’Umbria e si trasferisce a Torino, dove inizia a lavorare per una piccola radio locale. Si iscrive anche all’Università della città piemontese alla facoltà di “Scienze della comunicazione“. Dopo qualche anno torna a Perugia e frequenta la Scuola di Giornalismo della Rai. Non ha mai voluto raccontare nulla sulla sua vita privata, ma qualche indiscrezione è uscita: ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata.

Chi è la moglie: età, lavoro, figli

Sappiamo per certo che Alessio è sposato, e pare sia legato ad una donna da molti anni. Non ha mai voluto rivelare nulla sulla sua identità, nemmeno il nome. Si ipotizza che si siano conosciuti all’Università, o comunque nella città di Torino, a meno che sia una conoscenza umbra legata all’infanzia. Sicuramente non può averla conosciuta nella Scuola di Giornalismo, in quanto conduce una vita estremamente riservata. Pare che siano molto legati e innamorati, hanno anche una bimba che ha circa 14 anni e si chiama Emma e un bimbo, più piccolo, di circa 9 anni, di cui non sappiamo il nome. Si dichiara sempre gelosissimo della sua famiglia, di cui non vuole rivelare nulla.