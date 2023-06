Alexandre Kantorow, chi è il pianista: età, carriera, oggi, concerti, foto e Instagram

Alexandre Kantorow è un famoso pianista francese, figlio d’arte, vincitore della medaglia d’oro al concorso Cajkovskij (uno dei più prestigiosi concorsi per musicisti classici al mondo) diventando il primo vincitore della Francia nella storia della competizione. Oggi si racconterà da Serena Bortone, il salotto pomeridiano in onda su Rai 1 dalle ore 14.00 Oggi è un altro giorno. Ma cosa sappiamo su di lui? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo!

Dagli esordi al successo del giovane pianista francese Alexandre Kantorow

La sua è stata una carriera molto precoce, iniziata già quando aveva appena 5 anni quando iniziò a studiare pianoforte al Conservatorio di Pontoise. Il suo debutto arrivò a 16 anni, in un Festival a Nantes dando il là alle sue apparizioni via via in manifestazioni sempre più importanti. Basti pensare che, appena un anno dopo, si è esibito alla Filarmonica di Parigi prima di calcare palcoscenici di prestigio a Berlino, Bruxelles, Amsterdam e tante altre città dove il pianista ha portato la sua musica. Nonostante la sua giovane età il pianista ha già ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Nei prossimi mesi ha in programma concerti in Francia e Germania. In Italia recentemente il pianista si è esibito al teatro San Carlo di Napoli.

La vita privata

Come detto Alexandre Kantorow può essere considerata un figlio d’arte. La sua, in effetti, è una famiglia di musicisti: l’artista, nato il 20 maggio del 1997, ha avuto in suo papà e in sua mamma l’ispirazione e l’incipit a proseguire in questo settore. Il padre, Jean Jacques Kantarow, è un Direttore d’Orchestra mentre sua madre è una violinista.

