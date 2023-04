Alice, chi è la corteggiatrice di Luca Daffrè a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Alice è una nuova ragazza scesa nello studio di Uomini e Donne per Luca Daffrè. I due sono subito usciti in esterna e le cose sono andate molto bene. Vediamo insieme come è andata la puntata di oggi in compagnia del dating show di Maria De Filippi.

Armando Incarnato di Uomini e Donne, chi è l’ex fidanzata Jeanette: età, lavoro, vita privata

Alice, la nuova corteggiatrice di Luca Daffrè

Alice ha fatto subito breccia nel cuore di Luca Daffrè, nonostante si trattasse della loro prima esterna. Luca ha parlato proprio di ”chimica” e si è lasciato molto andare durante durante la sua esterna con Alice. Una cosa ”inaspettata”, lo stesso Luca ha detto di non aspettarsi tutto questo. La prima cosa che aveva notato era l’aspetto fisico, ovviamente, ma poi durante l’esterna è stato tutto un crescendo. Un’esterna semplice, ma fresca e leggera: Alice si è presentata davanti a Luca con la sua vespa, per fargli fare un giro a bordo. Luca è stato contentissimo della sorpresa e ha voluto subito salire sul mezzo. I due hanno fatto un giro insieme e poi si sono adagiati su di un prato per conoscersi meglio. Lui le ha regalato un fiore, e da lì le cose hanno iniziato a prendere subito una buona piega. La chimica si è sentita subito, tra i due è nato sicuramente un certo legame che sembra aver bruciato molte tappe rispetto alle altre esterne.

Uomini e donne, la puntata di oggi e l’esterna con Luca

In puntata, poi, Alice ha deciso di dargli anche una lettera, in cui ha espresso pienamente tutte le emozioni provate durante l’esterna. Alice scrive, ama la scrittura e con questa si esprime nella sua vita. Luca ha apprezzato tantissimo, ed era visibilmente emozionato durante la lettura di quelle parole. Certo, bisogna aspettarsi molto da questa conoscenza che sembra essere iniziata proprio con il piede giusto.