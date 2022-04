Allegra Gucci, chi è la figlia di Maurizio e Patrizia Reggiani: età, oggi, lavoro, patrimonio, chi è il marito, libro, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Saranno tantissimi gli ospiti che si racconteranno, a cuore aperto, ai microfoni di Silvia Toffanin: tra loro, parlerà per la prima volta Allegra, figlia di Maurizio Gucci e di Patrizia Reggiani.

Chi è Allegra Gucci

Allegra è nata nel 1981 dall’amore tra lo stilista Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani. Ha una sorella più grande, Alessandra, e le due sono sempre state unite, specialmente nelle battaglie legali portate avanti contro la madre. Una vita nel ‘lusso’, un cognome importante, ma anche tante difficoltà, la prima quando il padre ha deciso di lasciare la moglie per iniziare una storia d’amore con Paola Franchi, decoratrice d’interni e modella. La vita delle sorelle Gucci, però, è stata sconvolta nel 1995 quando il padre è stato ucciso.

L’omicidio del padre Maurizio Gucci e il ruolo di Patrizia Reggiani

Il 27 marzo del 1995 Maurizio Gucci, noto stilista, è stato colpito da quattro proiettili di pistola. Un omicidio che ha riempito le pagine di cronaca di quel periodo, una storia terribile che tutti ricordano con grande dispiacere. Per quell’omicidio è stata condannata, come mandante, proprio la moglie e mamma di Allegra e Alessandra, Patrizia Reggiani, che nel 2017 è uscita definitivamente dal carcere.

A Verissimo, Allegra ha ripercorso quel terribile giorno dell’omicidio: “Avevo 14 anni e non ero andata a scuola perché stavo poco bene. Mia mamma entrò in camera per dirmi che papà era morto. In quel momento è stato come entrare in una bolla, il mondo fuori continuava a muoversi, ma il mio si era fermato”.

La battaglia legale

Alessandra e Allegra Gucci sono le eredi del padre e nel 2020 una sentenza della Cassazione ha ordinato alle due di risarcire il danno che la mamma, Patrizia Reggiani, ha causato alla compagna di Maurizio, Paola Franchi. Ma non solo. La Cassazione ha condannato le due sorelle a versare 20 milioni di euro alla madre. Tutto questo perché, nel momento della scarcerazione la Reggiani è risultata nulla tenente, quindi la compagna del padre ha spostato la causa contro le figlie, eredi dello stilista. Alessandra e Allegra dovrebbero versare un vitalizio alla mamma, ma le due non hanno mai accettato di buon grado la sentenza. Anzi, tutto il contrario.

Allegra Gucci a Verissimo e il rapporto con la mamma

Allegra Gucci, come anticipato, per la prima volta, dopo 27 anni di silenzio, ha parlato ai microfoni di Silvia Toffanin. Proprio lei che ha da poco pubblicato un libro in cui racconta i fatti della sua famiglia. “Speravo, dopo tanto tempo, di avere il diritto all’oblio, di vivere una vita in pace – ha detto a Silvia Toffanin – ma purtroppo mi sono resa conto che il passato è presente, soprattutto dopo l’uscita del film House of Gucci, che ha fatto scatenare in me il bisogno di dire come sono andate realmente le cose”.

Poi, sul rapporto con la mamma Patrizia Reggiani ha spiegato: “All’epoca ero convinta della sua innocenza. Io e mia sorella andavamo ogni settimana a trovarla in carcere, era la nostra missione. Oggi penso che mia mamma si sia fatta travolgere dall’oscurità che aveva vicino, come una falena al contrario”. “Mia madre ha amato me e mia sorella a modo suo. Era un personaggio, era un po’ particolare. Nel 1992 le è stato asportato un tumore al cervello e io sono certa che quell’operazione sia stata l’inizio di una sua generazione”.

Ora le due stanno cercando di ritrovarsi: “Stiamo costruendo un rapporto, io sto provando a riportarla verso la luce. Mi sento una persona migliore di quella che è stata lei. Il perdono va chiesto, lei non l’ha ancora fatto”.

Il film House Gucci

Recentemente al cinema è uscito il film House of Gucci, realizzato da Ridley Scott. Un film che racconta la storia della famiglia della casa d’alta moda italiana e segue gli eventi che nel 1995 hanno portato Patrizia Reggiani a essere la mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci, suo marito, imprenditore e presidente della nota casa di moda. Le riprese principali del film sono iniziate a Roma il 25 febbraio del 2021 e diverse scene sono state girate a inizio marzo anche nelle città di Gressoney Saint Jean e Gressoney La Trinité, in particolare nelle Alpi italiane della Valle d’Aosta. Le riprese, poi, si sono svolte anche in altre città italiane come Firenze, Milano, il Lago di Como e si sono concluse l’8 maggio del 2021.

Il libro Fine dei giochi

Allegra Gucci, soprattutto dopo il film, ha deciso di raccontare la sua verità. E lo ha fatto con un libro dal titolo ‘Fine dei giochi’. ‘Non voglio più sentire bugie sulla mia famiglia – ha spiegato a Verissimo. Ho voluto lasciare questa testimonianza ai miei figli perché questa è la verità assoluta”.

Chi è il marito di Allegra Gucci, figli

Ma veniamo ora alla vita privata di Allegra Gucci. La donna è sposata con Enrico Barbieri: i due sono convolati a nozze a St.Moriz con un rito civile, mentre alla cerimonia religiosa che si è tenuta a Venezia nel 2011 ha partecipato anche la madre, che aveva ottenuto un permesso dal carcere.