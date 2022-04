Maurizio Gucci, chi era l’imprenditore ucciso: età, la moglie Patrizia Reggiani, film, matrimonio, figlie e Paola Franchi

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Saranno tantissimi gli ospiti che si racconteranno, a cuore aperto, ai microfoni di Silvia Toffanin: tra loro, parlerà per la prima volta Allegra, figlia di Maurizio Gucci e di Patrizia Reggiani.

Chi era Maurizio Gucci, la biografia

Maurizio Gucci è nato a Firenze il 26 settembre del 1948 ed è stato ucciso a Milano il 27 marzo del 1995. Nella vita è stato un imprenditore italiano, il presidente della casa di moda Gucci dal 1983 al 1993. Figlio di Rodolfo Gucci e dell’attrice Sandra Ravel, nipote di Guccio Gucci: dopo la laurea in giurisprudenza, Maurizio ha lavorato per l’azienda di famiglia, poi dopo la morte del padre ha assunto la direzione della società.

Il patrimonio

Maurizio Gucci ha ereditato un patrimonio di oltre 800 milioni di lire e durante la sua presidenza ha selezionato tre personalità chiave per il futuro dell’azienda: Domenica De Sole, assunto come manager, Dawn Mello, editrice e designer e Tom Ford. Nel 1993 ha venduto le sue quote del gruppo a una società di Nemir Kirdar per 270 miliardi di lire.

Il matrimonio con Patrizia Reggiani e la conoscenza con Paola Franchi

Ma veniamo alla vita privata. Nel 1970 Maurizio Gucci ha conosciuto a una festa Patrizia Reggiani: i due si sono sposati nel 1972 nella Chiesa di San Sepolcro a Milano, nonostante l’opposizione del padre che vedeva la donna, di umili origini, solo come un’arrivista sociale. Dal loro amore sono nate due figlie, Alessandra nel 1976, e Allegra nel 1981. Dopo anni di matrimonio, nel 1985 i due si sono separati e Maurizio nel 1993 ha iniziato una relazione con un’altra donna, più giovane di lui, Patrizia Franchi. Nel 1992 Maurizio e la moglie hanno divorziato ufficialmente.

L’omicidio

Il 27 marzo del 1995 Maurizio Gucci è stato assassinato da Benedetto Ceraulo nella portineria dello stabile, dove si trovavano gli uffici della sua società. I funerali si sono svolti a Milano, nella Chiesa di San Carlo al Corso, ma due anni dopo la moglie, Patrizia Reggiani, è stata condannata perché individuata come mandante dell’omicidio.

Il film House of Gucci

Recentemente al cinema è uscito il film House of Gucci, realizzato da Ridley Scott. Un film che racconta la storia della famiglia della casa d’alta moda italiana e segue gli eventi che nel 1995 hanno portato Patrizia Reggiani a essere la mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci, suo marito, imprenditore e presidente della nota casa di moda. Le riprese principali del film sono iniziate a Roma il 25 febbraio del 2021 e diverse scene sono state girate a inizio marzo anche nelle città di Gressoney Saint Jean e Gressoney La Trinité, in particolare nelle Alpi italiane della Valle d’Aosta. Le riprese, poi, si sono svolte anche in altre città italiane come Firenze, Milano, il Lago di Como e si sono concluse l’8 maggio del 2021.