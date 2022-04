Patrizia Reggiani, chi è la moglie di Maurizio Gucci: età, figlie, matrimonio, dove vive, carcere, oggi

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Saranno tantissimi gli ospiti che si racconteranno, a cuore aperto, ai microfoni di Silvia Toffanin: tra loro, parlerà per la prima volta Allegra, figlia di Maurizio Gucci e di Patrizia Reggiani.

Chi è Patrizia Reggiani: la biografia

Patrizia Reggiani è nata a Vignola il 2 dicembre del 1948 ed è stata la moglie di Maurizio Gucci, nonché mandante dell’omicidio dell’uomo, noto e apprezzato stilista. È stata soprannominata dalla stampa ‘La vedova nera’ perché è salita alla ribalta, appunto, per aver ‘decretato’ la morte del marito, per la quale è stata condannata a 26 anni di carcere. La donna è tornata in libera nel 2016, quando è stata rilasciata dopo 18 anni per buona condotta.

Il matrimonio con Maurizio Gucci

Patrizia Reggiani, di umili origini, non ha mai conosciuto il padre biologico e nel 1970, per la prima volta, ha incontrato ad una festa lo stilista Maurizio Gucci. I due hanno iniziato a frequentarsi, poi si sono trasferiti a New York dove due anni dopo si sono sposati. Dal loro matrimonio e dal loro amore sono nate Alessandra, nel 1976, e Allegra, nel 1981. Il padre dello stilista inizialmente non aveva approvato l’unione perché riteneva la donna un’arrivista sociale, poi però nel 1985 i due si sono separati.

La separazione e il rapporto con Paola Franchi

Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, dopo ben 13 anni di matrimonio, si sono separati. Il marito, infatti, aveva deciso di intraprendere una storia d’amore con Paola Franchi, una donna di cinque anni più giovane. La Reggiani e lo stilista hanno divorziato ufficialmente nel 1994, dopo che Gucci ha deciso di pagare per l’ex moglie un assegno alimentare annuo di 1.500.000 dollari.

L’omicidio di Maurizio Gucci

Nel 1995 alle 8.30 del mattino Maurizio Gucci, che si stava dirigendo verso l’ufficio della sua nuova società a Milano, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco esplosi da un uomo. Gucci è stato colpito quattro volte: due alla schiena, una sul gluteo e una alla tempia sinistra, colpo quest’ultimo fatale. Nell’agguato è rimasto ferito anche Giuseppe Onorato, il portinaio del palazzo.

La condanna

A quasi due anni di distanza dall’omicidio, il 31 gennaio del 1997 le autorità della Criminapol hanno arrestato Patrizia Reggiani, la donna che è stata accusata di aver assunto un sicario per uccidere l’ex marito. Il movente, secondo la Polizia, era da ricercare nella gelosia e nel risentimento della donna, che voleva il controllo assoluto della tenuta Gucci e che voleva evitare, a tutti i costi, il matrimonio tra il marito e la nuova compagna Paola Franchi. Nel 1998 la Reggiani è stata riconosciuta ufficialmente come mandante e condannata a 29 anni di carcere, poi nel 2016 è uscita per buona condotta.

Chi era il sicario

Il sicario era Benedetto Ceraulo, un indebitatissimo proprietario di una pizzeria che è stato scoperto come esecutore materiale del delitto grazie a Giuseppina Auriemma, una sensitiva dell’alta società e amica della Regiani, che ha fatto da intermediaria. I due sono stati condannati, il primo all’ergastolo e la seconda a 25 anni per favoreggiamento.

Chi sono le figlie Alessandra e Allegra Gucci

Allegra è nata nel 1981 dall’amore tra lo stilista Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani. Ha una sorella più grande, Alessandra, e le due sono sempre state unite, specialmente nelle battaglie legali portate avanti contro la madre. Una vita nel ‘lusso’, un cognome importante, ma anche tante difficoltà, la prima quando il padre ha deciso di lasciare la moglie per iniziare una storia d’amore con Paola Franchi, decoratrice d’interni e modella. La vita delle sorelle Gucci, però, è stata sconvolta nel 1995 quando il padre è stato ucciso. Ancora di più quando hanno scoperto che dietro l’omicidio c’era la madre.

Le interviste a Patrizia Reggiani

La Reggiani ha partecipato a diversi programmi sul piccolo schermo, come Storie Maledette e Quarto Grado, insieme a Pina Auriemma. Nel 2021, invece, l’intera vicenda della sua famiglia è stata narrata nel film House Gucci, dove lei è stata interpretata da Lady Gaga. Nello stesso anno è stata intervistata per il film documentario Lady Gucci: la storia di Patrizia Reggiani, andato in onda su Nove il 16 dicembre scorso.