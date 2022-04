Verissimo, anticipazioni sabato 2 e domenica 3 aprile 2022: chi sono gli ospiti di Silvia Toffanin

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è, per tutti i telespettatori appassionati, con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Saranno tantissimi gli ospiti pronti a raccontarsi a cuore aperto, tra vita privata e carriera, ai microfoni della dolcissima ed empatica padrona di casa, Silvia Toffanin.

Gli ospiti di Verissimo sabato 2 aprile 2022

Sabato Verissimo dedicherà un ampio spazio ad Amici, il talent show di successo di Maria De Filippi, che da settimane è sbarcato in prima serata con il Serale, la fase finale della trasmissione. In studio, da Silvia Toffanin, arriveranno gli ultimi due eliminati: il cantante Calma, che faceva parte del team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, e il ballerino di hip hop Christian, voluto nella scuola dal maestro Raimondo Todaro. I due si racconteranno, ripercorreranno la loro esperienza e, poi, si esibiranno e metteranno in mostra tutto il loro talento.

E ancora, direttamente da Amici arriveranno Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, la prima maestra di canto, il secondo di ballo.

L’intervista a Tommaso Zorzi, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan

Ma Verissimo, come ormai è noto, non smette di stupire. In studio, dopo lo spazio dedicato ad Amici, arriverà Tommaso Zorzi, l’influencer e conduttore che ha trionfato l’anno scorso al Grande Fratello Vip. Da quell’esperienza, Zorzi è cresciuto molto, ha imparato tanto e oggi è ancora più famoso e amato, non soltanto sul web. Si racconterà a cuore aperto, con la sua schiettezza, sensibilità e simpatia. E ancora, sempre dalla casa di Cinecittà arriveranno nel salotto televisivo due protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del reality. Stiamo parlando di Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, che hanno stretto un bellissimo rapporto di amicizia.

Gli ospiti di domenica 3 aprile 2022

Dopo l’emozionante puntata di sabato, Silvia Toffanin accoglierà il pubblico anche la domenica. E nel salotto arriveranno tantissimi ospiti. Ci saranno, infatti, Belen, oggi conduttrice de Le Iene su Italia 1, e sua sorella Cecilia Rodriguez: le due, quasi sicuramente, si racconteranno, ma poi parleranno del papà e del fratello che attualmente si trovano in Honduras, come concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Articolo in aggiornamento