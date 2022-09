Amanda Lear: Faranno un film sulla mia vita

Ospite di Francesca Fialdini, nella prima puntata di ‘Da noi…a ruota libera’ l’iconica Amanda Lear annuncia: Faranno un film sulla mia vita

‘In America faranno un film sulla mia vita, ma il fatto di vedermi su uno schermo non è qualcosa che penso mi piacerebbe, la felicità è un’altra cosa. Sono felice di essere viva’.

Parla davvero a ruota libera Amanda Lear ai microfoni di Francesca Fialdini, su Rai 1. E rivela i progetti americani su di lei. La vita dell’antante, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice, pittrice e modella francese, naturalizzata britannica, del resto è sicuramente stata molto interessante sin dalla giovanissima età.

I suoi successi

Amanda raggiunge il successo negli anni ’60 come modella. Il suo fisico androgino colpisce il pittore Salvador Dalì, che diventa in seguito il suo amante. Da quel momento per Amanda è un’escalation di successi. La sua voce roca affascina e diventa anche cantante. Incide 18 album, con 18 album, più di 50 singoli. Vende circa 15 milioni di album e circa 30 milioni di singoli.

Ha fatto la modella fino al 2020, mentre l’anno scorso è apparsa nella serie tv francese Camping Paradis.

Gli amori

Oltre alla storia con Salvador Dalì, è nota la sua relazione con David Bowie. Amanda si è sposata una sola volta, nel 1979, con l’aristocratico francese Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villele, morto nel 2000 in un incendio. Da quel momento Amanda Lear ha avuto relazioni con uomini più giovani di lei, anche di 40 anni, come il modello Manuel Casella, conduci è stata fidanzata dal 2001 al 2008. A lui si sono succeduti Nicolo, Ricardo Perna e Marco Piraccini. Un’altra relazione con un ragazzo più giovane di lei di 40 anni avviene nel 1024, con l’attore Anthony Hornez.

Ancora oggi l’attrice è molto ammirata e seguita, anche sui social. Su Instagram vanta più di 120 mila followers.