Amazon Prime Video, le uscite di marzo 2022: film, serie tv e documentari in arrivo

Amazon Prime Video: ecco il nuovo catalogo di marzo 2022. Dopo un mese di febbraio corto sì, ma ricco di nuovi titoli come La Fantastica Signora Maisel 4 e Lol Chi Ride e Fuori 2, anche marzo non sarà da meno perché sulla piattaforma stanno per arrivare tantissime nuove serie tv e film, da non perdere.

Leggi anche: Netflix marzo 2022, film e serie tv in uscita prossimamente: il calendario completo

Catalogo Amazon Prime Video: tutte le serie tv di marzo 2022

Di seguito troverete il calendario con le date di uscita delle prossime serie tv su Amazon Prime Video:

4 marzo: The Boys Presents: Diabolical, la prima stagione della serie animata, spin off di The Boys

The Boys Presents: Diabolical, la prima stagione della serie animata, spin off di The Boys 4 marzo : la seconda stagione di Star Trek: Picar, la serie Amazon Original che segue le vicende di Jean Luc Picard

: la seconda stagione di Star Trek: Picar, la serie Amazon Original che segue le vicende di Jean Luc Picard 11 marzo: la seconda stagione di Upload, la serie sci-fi satirica ambientata nel 2033

la seconda stagione di Upload, la serie sci-fi satirica ambientata nel 2033 14 marzo: la prima stagione della docuserie dedicata al Campionato Mondiale, Moto GP Unlimited.

Leggi anche: Disney Plus, le migliori serie tv e film in uscita a marzo 2022: il calendario completo

Amazon Prime Video: film e documentario in uscita a marzo 2022, il catalogo

A marzo su Prime Video arriveranno anche grandi film e documentari, non solo serie tv. Ma vediamo quali e quando:

18 marzo: Acque Profonde, il film con Ben Affleck e Ana de Armas.

Il catalogo, lo ricordiamo, è ancora in aggiornamento: non ci resta che aspettare qualche giorno e capire come verrà stravolto per il mese di marzo. Quello che è certo è che Amazon Prime Video non deluderà i suoi utenti!