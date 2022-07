Amazon Prime Video, ‘Sono Lillo’: la nuova esilarante serie tv con Posaman

Non solo l’annuncio del nuovo doppio appuntamento con “LOL – Chi ride è fuori” ma anche alcune novità che potremmo definire quali spin-off del programma. Su tutti la serie tv che vedrà Lillo come protagonista insieme al suo alter-ego Posaman. L’improbabile supereroe, apparso proprio durante la prima stagione di LOL, tornerà infatti in una nuova veste che si annuncia già tutta da ridere.

Quando uscirà la serie tv su Amazon Sono Lillo

Al momento non c’è ancora una data ufficiale di pubblicazione ma stando a quanto emerso a margine dell’evento Prime Video Presents, svoltosi a Roma nella giornata di ieri in cui sono state svelate le prossime produzioni di casa Amazon, tra cui la doppia edizione di LOL, lo streaming sarà disponibile nel 2023.

Leggi anche: Roma, arriva ‘Stranger Things: The Experience – Libera il Tuo Potere’. Fan in delirio per l’evento esclusivo

La trama

Ma cosa sappiamo su questa serie tv con Posaman-Lillo protagonisti? Questa la descrizione di “Sono Lillo”

Sono Lillo, una nuova serie con protagonista Lillo Petrolo alle prese con le conseguenze del suo successo. Lillo, infatti, da quando ha creato il personaggio di Posaman ha ottenuto una fama immediata e ora tutti lo vogliono. Non potrebbe andare meglio, ma si sa, non è tutto oro quello che luccica. Sua moglie Marzia, dopo lunghi anni di matrimonio, decide di lasciarlo. Il motivo? Proprio Posaman! O meglio, il fatto che Lillo si sia talmente immedesimato nel personaggio da non prendersi mai sul serio. Deciso a riconquistare Marzia, Lillo si imbarcherà in un’avventura piena di situazioni grottesche e surreali nella quale troverà la cosa più importante di tutte: se stesso.

Il Cast

Assieme a Lillo, nel cast troviamo anche:

Pietro Sermonti

Paolo Calabresi

Corrado e Caterina Guzzanti

Cristiano Caccamo

Maccio Capatonda

Sono Lillo è prodotto da Lucky Red, diretto da Eros Puglielli e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video come detto nel 2023.