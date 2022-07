LoL- Chi Ride è Fuori, comici e conduttori: tutto pronto per la 3 stagione e la Special Edition natalizia

Se vi siete divertiti con le prime due edizioni di LOL allora vi farà piacere che è stata annunciata in queste ore una terza edizione! Sì perché il programma tornerà anche nel 2023 nel palinsesto di Amazon Prime Video e già c’è attesa per conoscere i nomi del nuovo cast. Ma c’è di più. LOL infatti raddoppia: oltre all’edizione “canonica” è previsto anche un super special Natalizio. Ecco allora tutte le novità.

Chi sono i comici in LOL Xmas Special

Partiamo da quest’ultima novità, ovvero lo speciale natalizio di LOL di cui, come annunciato da Fedez nelle Instagram Stories, sono in corso le registrazioni proprio in questi giorni. Ma chi ci sarà dunque nel programma? Stando alle informazioni raccolte nel cast troveremo i protagonisti delle prime due edizioni e dunque, tra gli altri:

Mara Maionchi

Frank Matano

Angelo Pintus

Maria Di Biase

Mago Forest

Lillo

Quante puntate per lo special di Natale 2022

A differenza delle stagioni tradizionali per LOL X Mas non sono previste delle puntate ma, a quanto pare, un unico girato a mo’ di film. Quindi una durata complessiva che possiamo stimare in un paio d’ore senza contare le scene extra, sempre presenti sin qui.

Quando va in onda

Oltre al periodo non è ancora stata rilasciata una data ufficiale di caricamento sul catalogo di Prime. Non è da escludere però una sua pubblicazione proprio a ridosso del 24 o del 25 dicembre 2022.

Anticipazioni cast LOL 3

Per quanto riguarda invece la terza edizione dello show al momento, a parte Fedez, non ci sono ulteriori novità. Il primo anno ad accompagnarlo c’era Mara Maionchi, poi Frank Matano con la partecipazione di Lillo. Vedremo dunque su chi ricadrà la scelta per questo terzo appuntamento che già si prevede essere imperdibile.